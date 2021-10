Die Firmengeschichte des Gebrüder Schmidt Faltschachtelwerks ist wechselvoll – der Name hingegen ist geblieben. Richard und Hermann Schmidt erwarben nach ihrer Rückkehr aus dem 1. Weltkrieg 1921 gemeinsam mit Schwester Helene die Firma „Grafische Kunstanstalt Otto Bischof“ und änderten den Namen in „Gebrüder Schmidt OHG“.In der sogenannten Klischeeanstalt an der damaligen Artilleriestraße in Hannover wurden ab den 1930er-Jahren neben Prospekten auch Kartonagen gedruckt und angefertigt. Helene Schmidt stieg nach ihrer Heirat aus der Druckerei aus.Im Oktober 1943 wurde das Firmengebäude durch Bomben zerstört, Pappen und Papiere konnten aber in Sicherheit gebracht und kleinere Druckaufträge in Herzberg am Harz erledigt werden.Die Nachkriegsjahre waren von sofortigem Wiederaufbau sowie Investitionen in Druck-, Stanz- und Klebemaschinen geprägt.Mitte der 1950er-Jahre wurde VW als Großkunde gewonnen, weitere Investitionen waren notwendig.Zwischen 1975 und 1977 wurden der Buchdruck und die Setzerei eingestellt sowie eine Zweifarben-Druck- und eine Stanzmaschine angeschafft. Bis 1982 folgten weitere, teilweise große Investitionen. 1983 erfolgte die Umwandlung in eine GmbH & Co. KG.1989 zog das Unternehmen an die Carl-Zeiss-Straße in Stelingen, erneut wurde investiert, beispielsweise 1999 in eine Bobst Stanzmaschine.2006 übernahm Klaus Weihe das Gebrüder Schmidt Faltschachtelwerk und schaffte unter anderem eine Sechsfarben-Offsetdruckmaschine sowie 2013 eine neue Faltschachtelklebe- und 2015 eine neue Stanzmaschine an. Im Jubiläumsjahr 2021 wurde der alte Druckplattenbelichter ersetzt.2022 sollen die Lagerkapazitäten durch einen Anbau vergrößert werden und will sich Klaus Weihe aus dem Unternehmen zurückziehen. / ged