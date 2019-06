Auf der Horst

Wenn an den Garbsener Schulen die Zeugnisse verteilt sind, wird in jedem Jahr groß gefeiert: Auch in diesem Jahr lädt die Stadt Garbsen zum Ferienstart wieder zu einem Kinderfest ein. Zum 13. Mal verwandelt sich der Hérouville-St.-Clair-Platz am Mittwoch, 3. Juli, ab 15 Uhr in einen Freiluft-Erlebnispark. Ob Drachenhüpfburg, Karussell, Fußballdarts, Klettern oder die witzige Show von Clown Fussel erleben – die Aktionen sind vielfältig.

Bürgermeister verteilt kostenlos Eis

Besonders lange Warteschlangen bilden sich nach Einschätzung der Stadt sicher wieder vor dem Eiswagen. Bürgermeister Christian Grahl und Regionalleiter Jörg Gusmag von der Sparkasse Hannover sowie Wiebke Winter vom Kinder- und Familienservice verteilen kostenlos Eis. Ganz Mutige können die sieben Meter hohe Kletterwand erklimmen und Bobbycar-Rennen fahren. Auch das Projekt X, die Kirchengemeinde Willehadi, die Polizei, das Jukimob der Pfadfinder und der Mars-Point gestalten das Programm mit.

Von Anke Lütjens