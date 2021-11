Garbsen

Die vierte Corona-Welle rollt – und in Garbsen soll ein Wellenbrecher positioniert werden. Nachdem Regionspräsident Steffen Krach angekündigt hatte, in Garbsen eine feste Impfstationen zu installieren, hat die Stadt zwei mögliche Standorte auserkoren. Derweil war ein mobiles Team in Berenbostel für Erst- und Boosterimpfungen vor Ort, nächste Woche folgen weitere Termine.

„Wir sind in einer kritischen Phase und müssen möglichst viele, schwer erreichbare Menschen mit einer Impfung versorgen“, so der Regionspräsident. Deshalb setzt die Region nach der Schließung des Impfzentrums auf dem Messegelände verstärk auf Dezentralität. Damit vollzieht sie eine Kehrtwende: In der Vergangenheit hatte man von Kommunen geforderte dezentrale Impfzentren vehement abgelehnt.

Aber nicht alle Regionskommunen werden als Standort bedacht – neben Hannover und Neustadt kommt unter anderem auch Garbsen für eine feste Impfstation infrage.

Impfstation für mindestens sechs Wochen

„Wir haben uns bei der Auswahl der Kommunen daran orientiert, wo die Inzidenzen oft hoch sind“, so Regionssprecher Borschel. Auch Garbsen sei als „Hotspot“ für eine feste Impfstation prädestiniert. In den vergangenen Wochen lag die Inzidenz teilweise deutlich über dem Regionsschnitt – am Mittwoch überschritt Garbsen mit 119,8 den Regionswert (110) ebenfalls. Feste Impfstation heißt dabei jedoch nicht dauerhaft. Für mindestens sechs Wochen sollen die Stationen bleiben.

Doch wo in Garbsen und ab wann soll das Impfzentrum aufgebaut werden? Das steht noch nicht abschließend fest, Stadt und Region stimmen sich derzeit ab. „Unser Ziel ist es, dieses Impfangebot vor Ort fest zu installieren“, betont Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano. Zwei Vorschläge hat die Stadt der Region bereits gemacht: die Begegnungsstätte am Platz Hérouville-St.-Clair und das Sozialzentrum Werner-Baesmann-Park. Beides sei gut auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und habe sich bei mobilen Impfaktionen zuletzt bewährt, so der Bürgermeister.

Im Sozialzentrum im Werner-Baesmann-Park hat am Dienstag und Mittwoch ein mobiles Team Spontanimpfungen angeboten. Der Andrang war nicht gering: Allein am Dienstag hatten 240 Menschen das Angebot wahrgenommen, eine lange Schlange hatte sich bereits am Morgen gebildet. Überwiegend handelte es sich dabei um sogenannte Boosterimpfungen. Der Anteil an Erstimpfungen betrug laut dem Impfarzt zwischen 20 und 25 Prozent.

Auch Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (r.) besuchte das mobile Impfteam im Sozialzentrum im Werner-Baesmann-Park. Quelle: privat

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch am Mittwoch im Baesmann-Park. Auch wenn die Schlange nicht mehr ganz so lang war, summierte sich die Zahl der Besucher von beiden Tagen auf mehr als 400, so die Stadt Garbsen. „Ich war bislang mit Johnson & Johnson einfach geimpft und will mir heute den Booster holen“, sagte ein Mann in der Schlange am Mittwoch. Der „Ü-60er“ ist aus Horst zur Spontanimpfung gekommen. „Es ist schon erschreckend, wie die Infektionszahlen derzeit wieder hochschnellen“, sagte er zu seiner Motivation für den Besuch. Ein stationäres Impfzentrum vor Ort hält er angesichts der vierten Welle „für durchaus sinnvoll“.

Mobiles Team kommt nächste Woche wieder

Auch einen anderen Impfwilligen – er ist extra aus Vinnhorst vorbeigekommen – treibt die Sorge vor der vierten Welle nach Berenbostel. Er sei bereits mit Biontech und Astrazeneca kreuzgeimpft und wolle den Schutz mit der Boosterimpfung auffrischen, so der 63-Jährige. Mitgebracht hat er seine Tochter, die gerade vor ihm drangekommen ist und ihre Impfung erhält: „Ihre erste“, so der Mann aus Vinnhorst. „Irgendwann ist es soweit“, kommentiert er trocken. „Seitdem die Tests Geld kosten und immer mehr 2 G kommt, spürt man den Druck.“ Dass nun stationäre Impfzentren wieder hochfahren und angesichts erneut steigender Inzidenzen über regelmäßige Boosterimpfungen diskutiert wird, lässt ihn aber auch nicht kalt: „Eigentlich kann man nicht mehr.“

Das mobile Impfteam ist auch nächste Woche an zwei Tagen in Garbsen: Am Dienstag, 16. November, und Mittwoch, 17. November, in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz im Stadtteil auf der Horst – dem zweiten potenziellen Ort für ein fest installiertes Impfzentrum. Doch über den Standort will die Region erst in den nächsten Tagen entscheiden.

Von Simon Polreich