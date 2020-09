Berenbostel

„Es ist immer ein Mund- und Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Abstand kleiner als zwei Meter ist, ihr euch fortbewegt oder eine Tätigkeit ausführt“ – diese Einführung gehört für Henning Wilke ab sofort zur Routine vor jeder Feuerwehrübung. Die zwölf Feuerwehrleute der Feuerwehr Berenbostel, die am Sonnabend bei einer Übung mitmachen, hören ihrem stellvertretenden Ortsbrandmeister aufmerksam zu. Denn sie wissen, Abstands- und Hygieneregeln sind jetzt Teil ihrer Arbeit als ehrenamtliche Retter.

Die Übung ist für sie alle wieder ein Schritt in Richtung Normalität. Seit Februar – mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland – hatten alle Feuerwehren in Garbsen nicht mehr für den Ernstfall üben dürfen. „Einen Tag vor unseren damals letzten Übung kam der Lockdown. Da war erstmal eine Ungewissheit: Was macht jetzt die Feuerwehr?“, erinnert sich Wilke. Wenige Zeit später kam dann das offizielle Übungsverbot aus dem Garbsener Rathaus.

Mundschutz gehört nun zur Ausrüstung

Feuerwehrmann Lukas Büsse hatte zu diesem Zeitpunkt frisch seinen Atemschutzlehrgang absolviert. „Ich hatte eigentlich gehofft, in der Zeit danach die Praktiken aus dem Lehrgang üben zu können“, so der 21-Jährige. Jetzt hat er endlich die Chance dazu. Die Übung hat Wilke unter das Motto „Wünsch dir was“ gestellt, damit jeder Feuerwehrkamerad wieder mehr Sicherheit im Einsatz gewinnt. Büsse trainiert deshalb mit seinem Kollegen Sebastian Glatte das sichere Öffnen einer brennenden Wohnung an einer Übungstür hinterm Gerätehaus der Feuerwache. Im Ernstfall rettet ihn eine spezielle Löschmethode davor, dass ihm beim Öffnen der Tür unkontrolliert Hitze entgegenschlägt.

Nach monatelanger Übungspause darf die Feuerwehr Berenbostel wieder Einsätze trainieren. Der Mund- und Nasenschutz gehört jetzt fest zum Feuerwehr-Equipment dazu, wie hier bei Miguel Teruel-Hernandez. Quelle: Ann-Christin Weber

Während der Übung tragen alle Feuerwehrleute – ob beim Löschen oder beim Aufbau der Leitern – einen Mundschutz. Der ist trotz massiver Schutzkleidung kein Hindernis. „Durch die Atemschutzmasken sind wir daran gewöhnt, etwas im Gesicht zu tragen und eingeschränkter zu Atmen“, sagt Feuerwehrfrau Isabel Grote. Abstand zu den Kameraden lässt sich allerdings nicht immer halten – vor allem im Ernstfall nicht. In den Fahrzeugen gilt er dafür umso strenger. Die mittleren Sitze bleiben immer frei. Damit können nur sieben statt neun Feuerwehrleute gleichzeitig mitfahren.

Jede Gruppe übt einzeln

Normalerweise nehmen an den Übungen alle 60 Ehrenamtlichen der Feuerwehr Berenbostel teil und es gibt zwei Termine im Monat. Um aber eine Corona-Quarantäne für die ganz Feuerwache zu vermeiden, finden die Übungen nur noch in Dienstgruppen statt, wovon jede ihre eigenen Termine hat.

Zur Schutzkleidung kommt jetzt die Maske - denn in Corona-Zeiten gehört der Mundschutz auch zur Feuerwehrarbeit dazu. So auch hier bei der Übung der Feuerwehr Berenbostel an der Rudolf-Harbig-Halle. Quelle: Ann-Christin Weber

Andere Feuerwehren in der Region Hannover hatten bereits Monate vor den Garbsener Feuerwehren die Übungen wieder aufnehmen können. Negativ stößt das bei der Feuerwehr in Berenbostel aber nicht auf. „Das ist ein Für und Wider. Klar muss geübt werden, aber eine Quarantäne für die gesamte Wache wollten wir nicht riskieren. Wir haben aber so viele Einsätze, das übt auch ein wenig“, so Wilke. Knapp 100 Einsätze habe die Feuerwehr Berenbostel in den vergangenen Monaten problemlos ohne Übung absolviert.

Grillen nach Feierabend fehlt

Immerhin hatte die übungsfreie Zeit auch etwas Gutes: „Der Garten ist pikobello, der Keller aufgeräumt. Alles Sachen, die man sonst immer auf die lange Bank schiebt“, sagt Wilke lachend, der in sein Amt als stellvertretender Brandmeister viel Zeit investiert. Feuerwehrfrau Isabel Grote hatte sich regelrecht an die viele Freizeit gewöhnt, sagt sie. „Es tut aber gut alle wiederzusehen“, sagt die 26-Jährige.

In Corona-Zeiten gehört der Mundschutz bei Feuerwehrübungen aber auch im Einsatz mit dazu. So auch hier bei der Leiter-Übung der Feuerwehr Berenbostel auf dem Dach der Rudolf-Harbig-Halle. Quelle: Ann-Christin Weber

Doch so richtig kommt die gewohnte Kameradschaftlichkeit nicht auf. Für alle Feuerwehrleute gilt, das Gerätehaus der Feuerwehr nach dem Dienst zügig zu verlassen. Das heißt, dass das sonst übliche Zusammenkommen nach den Einsatzübungen und der abschließenden Fahrzeug- und Gerätekunde ausbleiben muss. „Wir würden jetzt normalerweise den Grill anschmeißen und die Familien kämen dazu. Das fehlt“, so Wilke.

Von Ann-Christin Weber