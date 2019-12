Berenbostel

Die Feuerwehr Berenbostel blickt als erste Feuerwehr in Garbsen auf das Jahr 2019 zurück. Die Jahresversammlung beginnt am Sonnabend, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Feuerwache in Berenbostel an der Hermann-Löns-Straße 66. Bei dem Treffen will Ortsbrandmeister Ingo Reckziegel über die Einsätze in diesem Jahr berichten. Vermutlich dürfte es auch um die Zukunft der Feuerwehr gehen. Im kürzlich beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan ist vorgesehen, dass in Berenbostel eine neue Wache gebaut wird. Darin soll künftig auch ein Fahrzeug mit Drehleiter stehen. Bei der Sitzung wollen die Feuerwehrleute außerdem verdiente Mitglieder ehren und Teile des Kommandos neu wählen.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann