Horst

1200 Liter im Wassertank, neongelbe Beklebung und mit der Ausstattung auf dem neusten Stand der Technik: Das ist das neue Löschgruppenfahrzeug ( LF) 10 der Freiwilligen Feuerwehr Horst. Am Sonnabend haben Garbsens Bürgermeister Christian Grahl und Feuerwehrdezernent Walter Häfele das neue Fahrzeug offiziell den Feuerwehrleuten übergeben.

Im Einsatz ist das LF 10 allerdings schon seit Oktober. Bereits fünf bis sechs Einsätze ist die Feuerwehr Horst mit dem Fahrzeug gefahren, unter anderem zu Beginn des Jahres bei dem Brand eines Einfamilienhauses im Stadtteil Auf der Horst. „Das Fahrzeug ist ein Multifunktionstalent: Wir können bei jedem Einsatz, ob technischer Hilfeleistung oder Löscheinsätzen, darauf zurückgreifen“, so Feuerwehrsprecher Jochen Hampel.

Auf die Technik muss Verlass sein

Das Vorgängerfahrzeug aus dem Jahr 1991 hätte einfach ausgedient gehabt. „Wenn man im Brandeinsatz unmittelbar physisch als Kamerad eingebunden ist, dann muss man absolut darauf vertrauen, dass die Technik funktioniert“, so Grahl bei der Schlüsselübergabe. Dafür lohnt es sich zu investieren, zumal das Engagement für die Feuerwehr in dem Stadtteil hoch ist. Jeder Achte in Horst beteilige sich bei der Feuerwehr mit einer aktiven oder einer Fördermitgliedschaft, rechnet Grahl vor.

Ein einheitliches Design für die Feuerwehr Horst: Mit dem neuen Löschgruppenfahrzeug (Mitte) sind alle Fahrzeuge der Horster Feuerwehr neongelb beschriftet - das hat bisher keine andere Feuerwehr in Garbsen. Quelle: Ann-Christin Weber

Insgesamt 285.000 Euro kostet das LF 10 mitsamt neuster Beladung. Ein Teil der Ausstattung konnte aus dem Vorgängerfahrzeug übernommen werden. Auf eins ist Ortsbrandmeister Dirk Wehde besonders stolz: Mit dem LF 10 ist die Feuerwehr Horst die einzige Feuerwehr in Garbsen mit einer einheitlich gelben Beschriftung aller Fahrzeuge.

„Es ist so, wie wir es uns erträumt haben und wir mussten dafür zum ersten Mal nicht einen Cent dazufinanzieren“, so Wehde. Die Anschaffung des LF 10 ist Teil des Feuerwehrbedarfplans der Stadt Garbsen, der unter anderem eine Vereinheitlichung der Fahrzeuge aller Garbsener Feuerwehren anstrebt.

Von Ann-Christin Weber