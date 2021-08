Altgarbsen

Ein hoffnungslos eingeklemmter Turmfalke hat am Mittwochnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr Garbsen ausgelöst. Das junge Tier hatte sich an einem Fensterbrett eines Hochhauses an der Berenbosteler Straße verfangen und konnte sich nicht selbst befreien. Nachbarn riefen die 112.

Zur Galerie Kleines Tier, großer Einsatz: Die Feuerwehr Garbsen hat einen Vogel gerettet, der an einem Fensterbrett eines Hochhauses eingeklemmt war. Dazu nutzten die Retter die Drehleiter.

Vor Ort konnten die Ehrenamtlichen zunächst nicht viel tun, weil sie nicht in die betroffene Wohnung gelangten. Deshalb forderte Einsatzleiter Roland Grundei die Drehleiter an, um sich dem Vogel von außen zu nähern. Das gelang den Helfern auch. Nach wenigen Minuten hatten sie das Tier in eine Transportbox verfrachtet und brachten es zu einem Tierarzt in der Nähe.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Garbsen rettet Hündin aus Betonrohr

Vor der Abfahrt bedankte sich Grundei noch bei zwei Mitarbeitern eines Friseurgeschäftes. Idris Yasin und Arsim Krasniqi hatten die Feuerwehr gerufen, nachdem eine Nachbarin den hilflosen Vogel entdeckt hatte. „Tierrettungen gehören zu unseren Aufgaben, das sind schließlich auch Lebewesen“, so Grundei.

Von Gerko Naumann