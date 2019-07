Horst

Die Feuerwehr in Horst hat einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) bekommen. Der Mercedes Sprinter ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1996 und ist technisch auf dem neuesten Stand. Der MTW ist mit Laptop und Telefon, diversen Funkgeräten, Einsatzplänen, ABC-Feuerlöschern, Pylonen, Handlampen, Utensilien für die Verkehrssicherung und Desinfektionsmittel für die Hände ausgestattet. Das Fahrzeug bietet acht Plätze, kann auch als Einsatzleitwagen genutzt werden und hat rund 70.000 Euro gekostet.

Stadtbrandmeister überreicht Schlüssel

Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker überreichte den Schlüssel im Beisein von Bürgermeister Christian Grahl und Ortsbürgermeister Peter Hahne sowie vielen aktiven und fördernden Mitgliedern an den Horster Ortsbrandmeister Dirk Wehde. Die Feuerwehr Horst zählt aktuell 45 Aktive. Sie mussten 2018 zu 34 Einsätzen ausrücken. Zudem gibt es noch zwölf Mitglieder in der Jugend- und zehn in der Kinderfeuerwehr. Der bisherige MTW wird künftig von der Feuerwehr Garbsen genutzt.

Der neue Mannschaftstransportwagen der Horster Feuerwehr kann auch als Einsatzleitwagen genutzt werden. Quelle: Privat

Von Jutta Grätz