Berenbostel

Die Feuerwehr Garbsen ist am Dienstagvormittag zu einem Einsatz am Berenbosteler See gerufen worden. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Koffer in Flammen aufgegangen. Die Ehrenamtlichen löschten den Brand innerhalb weniger Minuten. Die Polizei Garbsen hat die Ermittlungen zur Ursache und zum Besitzer des Koffers aufgenommen.

Von dem Koffer sind nur noch verkohlte Fetzen übrig. Quelle: Gerko Naumann

Anzeige

Nachrichten über weitere Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Garbsen lesen Sie hier.

Von Gerko Naumann