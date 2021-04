Kurz vor der Kreuzung mit der Roten Reihe ist am Montagmorgen ein Auto auf der B6 in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Garbsen mitteilte, war der Pkw in Richtung Nienburg unterwegs, als gegen 9 Uhr das Feuer ausbrach. Die alarmierten Feuerwehren Berenbostel, Heitlingen und Stelingen rückten mit vier Löschfahrzeugen zur Brandstelle aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Pkw im Motorraum. Ein Trupp unter Atemschutz konnte Angaben von Sprecher Stefan Müller zufolge den Brand schnell ablöschen.​Um 9.20 Uhr war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Linda Tonn