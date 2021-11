Neustadt/Garbsen

Atemschutzgeräteträger übernehmen bei den Feuerwehren in Garbsen große Verantwortung. Wenn ein Feuer ausbricht, sind sie die Ersten, die das brennende Gebäude mit ihrer mehr als 20 Kilogramm schweren Schutzkleidung betreten. Diese versorgt die Träger auch im dichten Rauch mit Atemluft. Für den Ernstfall haben nun etwa 50 Ehrenamtliche in einem brennenden Sattelzug auf dem Gelände des Feuerwehrzentrums in Neustadt geübt.

Lesen Sie auch So gefährlich ist der Job der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr

„Wie im realen Einsatz sind unsere Kräfte mit einem Wasserschlauch vorgegangen“, sagt Garbsens Feuerwehrsprecher Stefan Müller. Die Frauen und Männer übten unter anderem, eine Tür zu öffnen und dunkle Räume mit einer Wärmebildkamera zu untersuchen. Am Ende des Wochenendes äußerten sich alle Beteiligten positiv über die sehr professionellen Übungsbedingungen, sagt Müller.

Auf dem ehemaligen Arvato-Gelände in Altgarbsen üben die Helfer der Feuerwehr Garbsen das Fahren in der Dunkelheit. Quelle: Feuerwehr Garbsen

Einsatzkräfte üben Fahren in der Dunkelheit

Und das war nicht die einzige Übung der Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen. Auf dem ehemaligen Arvato-Gelände in Altgarbsen nahmen 20 Feuerwehrleute an einem Fahrsicherheitstraining für Einsatzfahrzeuge teil. Das Ausbilderteam um Andreas Stieber legte den Fokus vor allem auf das Fahren in der Dunkelheit, berichtet Müller. „Erschwerend kamen zusätzliche Licht- und Blendquellen in den zwei aufgebauten Parcours dazu“, so der Feuerwehrsprecher. Auf dem Programm standen außerdem das Durchqueren von Engstellen und das Rückwärtseinparken.

Von Gerko Naumann