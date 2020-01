Auf der Horst/Berenbostel

Für die Feuerwehren und die Polizei in Garbsen hat das neue Jahr erwartungsgemäß mit reichlich Arbeit begonnen. An Silvester und in der Nacht zu Neujahr waren die Einsatzkräfte vor allem im Quartier Auf dem Kronsberg in Berenbostel und im Stadtteil Auf der Horst im Dauereinsatz, teilt die Polizei mit. Das größte Problem waren Brände, die von Feuerwerkskörpern ausgelöst wurden. Wegen des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte blieb es in den meisten Fällen bei geringem Sachschaden.

Möbel brennen auf Balkon

An der Straße Auf der Horst flog eine Silvesterrakete auf einen Balkon. Dadurch gerieten die dort stehenden Möbel in Brand. Der Bewohner reagierte geistesgegenwärtig und warf sie vom Balkon. Helfer der Feuerwehr Garbsen konnten sie anschließend schnell löschen. An der Straße Neptunhof fingen mehrere Container Feuer. Dadurch wurden auch zwei in der Nähe geparkte Austos beschädigt. Im Quartier Auf dem Kronsberg brannte ebenfalls ein Container. Die Flammen beschädigten einen Zaun.

Insbesondere aus Berenbostel und Auf der Horst gingen schon weit vor Silvester viele Beschwerden von Anwohnern bei der Polizei ein. Vorwiegend Jugendliche hatten dort schon seit Tagen Feuerwerke und Böller gezündet, teilen die Ermittler mit. Die Polizei fuhr daraufhin vermehrt Streife in den Stadtteilen. Die Beamten ahndeten mehrfach das verbotene Zünden von Feuerwerken und zogen in Deutschland verbotene sogenannte Polenböller ein.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann