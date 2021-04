Osterwald

Am Freitagnachmittag ging bei der Feuerwehr in Garbsen ein ungewöhnlicher Notruf ein. Die Besitzerin eines Pferdes hatte den Notruf gewählt. Ihr Tier war gegen 17.45 Uhr in einen Graben gerutscht und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Die Ehrenamtlichen aus Osterwald Oberende und Unterende fuhren daraufhin in die Feldmark hinter der Grundschule an der Robert-Koch-Straße.

Das Pferd überstand den Sturz zwar dreckig vom Schlamm, aber offensichtlich unverletzt. Quelle: Feuerwehr Garbsen

„Das Pferd steckte im Schlamm fest“, berichtet Garbsens Feuerwehrsprecher Stefan Müller. Die Helfer führten zwei Schläuche unter dem Bauch des Tieres hindurch und zogen es dann mit vereinter Muskelkraft über das Grabenufer zurück auf festen Boden. Die Besitzerin beruhigte es während der Rettungsaktion. „Das Pferd kam sofort wieder auf die Beine und überstand den Sturz zwar dreckig vom Schlamm, aber offensichtlich unverletzt“, sagt Müller. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 18.10 Uhr beendet.

Von Gerko Naumann