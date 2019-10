Meyenfeld

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Bleeke in Meyenfeld ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die angrenzende Wohnung im Hochparterre ist nach dem Brand jedoch unbewohnbar. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, der Kriminaldauerdienst der Polizei ermittelt die Brandursache.

„Der erste Alarm ging um 10.40 Uhr ein“, berichtet Garbsens Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker. Die Feuerwehren aus Meyenfeld, Horst und Schloß Ricklingen rückten aus. Um 10.54 Uhr wurde die Alarmstufe erhöht: Die Ortsfeuerwehr Garbsen wurde mit der Drehleiter zum Einsatzort beordert. 39 Feuerwehrleute und die Einsatzleitung (ELO) sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Die Polizei sperrte die Straße Im Bleeke weiträumig ab.

Bewohner können Haus rechtzeitig verlassen

„Als wir eintrafen, loderten die Flammen bereits stark auf dem Balkon und an der Hausfassade“, sagt Einsatzleiter Peter Klein von der Meyenfelder Feuerwehr. Zuerst löschten die Helfer die brennenden Kleinmöbel und abgestellten Sachen von außen. Danach ging ein sogenannter Angriffstrupp mit Atemschutzgeräten in die Wohnung, betrat den Balkon und löschte direkte von dort aus. Parallel durchsuchten die Retter das Gebäude nach weiteren Personen. Gefunden wurde niemand, die Bewohner der Wohnung sowie ein Mieter der darüber liegenden Wohnung hatten das Gebäude schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Die Feuerwehr hat einen Balkonbrand an der Straße Im Bleeke in Meyenfeld gelöscht. Quelle: Jutta Grätz

Anschließend lüftete die Feuerwehr das Gebäude, weil rußiger Qualm in die Wohnung gezogen war. Diese kann daher von den Bewohnern derzeit nicht genutzt werden. „Wir warten auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes Garbsen“, sagt Einsatzleiter Klein. „Diese entscheiden, wo die betroffenen Bewohner untergebracht werden.“ Beschädigt wurden auch Glaselemente an der Fassade der Wohnung in der zweiten Etage. Die Etage ist aber weiter bewohnbar.

Von Jutta Grätz