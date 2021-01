Garbsen

Es brennt, und die herbeigerufene Feuerwehr erscheint nicht: Von diesem Negativszenario sind die Garbsener Ortsfeuerwehren weit entfernt. Dennoch machen sich die verschiedenen Löschabteilungen in den Stadtteilen Sorgen um die Zukunft. Wegen des derzeitigen Lockdowns dürfen die Mitglieder nicht zusammenkommen. Es fehlen die gemeinsamen Übungsstunden, die Förderung des Nachwuchses, und auch auf das gesellige Miteinander muss verzichtet werden.

Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker ist vom Istzustand dementsprechend alles andere als begeistert. „Momentan machen sich die Folgen von Corona zum Glück noch nicht in den Einsätzen bemerkbar“, sagt er. Die Garbsener Feuerwehren seien auch in der Pandemie gut aufgestellt. In den vergangenen Monaten habe sich bei den Einsätzen nichts verschlechtert.

Allerdings böten Onlinealternativen zu den Treffen und Übungen nur begrenzt einen Ersatz. „Es darf sich nicht mehr viel länger hinziehen, denn beispielsweise die Atemschutzgeräteträger brauchen praktische Übungen“, so Kreinacker. Als Stadtbrandmeister ist er auch für Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehrmitglieder in der Region und an der Landesfeuerwehrschule in Celle zuständig. „Da hat sich logischerweise aufgrund ausgefallener Lehrgänge ein Stau gebildet, der hoffentlich bald nach und nach abgearbeitet werden kann.“

Neuer Nachwuchs bleibt auf der Strecke

„Es ist natürlich schwierig, die Leute bei der Stange zu halten“, sagt Ingo Reckziegel, Ortsbrandmeister in Berenbostel. Die Kameradschaft, die sich etwa nach erfolgreichen Einsätzen, bei Übungsstunden und Veranstaltungen zeige, fehle aktuell völlig. „Auch die Organisation Feuerwehr lebt durch die sozialen Kontakte“, betont Reckziegel. Allerdings sieht er seine Ortsfeuerwehr kurz- bis mittelfristig gut aufgestellt. Er hofft, dass gerade die Nachwuchsgewinnung und das gemeinsame praktische Üben in der Kinder- und Jugendfeuerwehr bald wieder anlaufen kann.

In Horst ist das Jahr 2020 merkbar ruhiger gewesen. Das berichtet Ortsbrandmeister Dirk Wehde. Bei den gefahrenen Einsätzen sei der Aufwand aufgrund der Corona-Vorschriften jedoch höher als gewöhnlich. So habe sich seine Truppe dazu entschlossen, neben der Maskenpflicht bei den Einsätzen auch Einmalhandschuhe anzulegen. „Das hat uns großen Arbeitsaufwand in Sachen Desinfektion der Geräte und Fahrzeuge erspart“, sagt Wehde.

Er hat sich bereits mit seinen Ortsbrandmeisterkollegen in einer Telefonkonferenz zum ungenügenden Übungsbetrieb ausgetauscht. „Sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulässt, müssen wir damit unbedingt wieder starten“, sagt er. Schließlich gehe es darum, sich im Notfall auch nachts um 4 Uhr blind auf die Kameradinnen und Kameraden verlassen zu können.

Vorfreude auf gewohnten Alltag

In Frielingen sieht Ortsbrandmeister René Zimmermann die ausbleibende Nachwuchsarbeit ebenfalls als größte Gefahr an: „Ob die Kinder und Jugendlichen überhaupt noch zum Dienst erscheinen oder sich umorientiert haben, wird sich erst nach der Pandemie zeigen.“ Dass im Spätsommer in Garbsen trotz Pandemie der Basislehrgang Truppmann 1 stattfinden konnte, sei wichtig gewesen, sagt Zimmermann. Ob die Motivation bei den Mitgliedern nachgelassen habe? „Nein, zum Glück nicht“, so Zimmermann. „Es ist umgekehrt. Die Kollegen sitzen zu Hause und freuen sich schon wieder auf das gewohnte Miteinander rund um die Einsätze.“

Von Torben Ritzinger