Auf der Horst

Tom Cirksena nimmt Anlauf, springt über eine niedrige Betonmauer und zieht sich dann an einer Stange in die Luft. Er wirbelt um die Stange – einmal, zweimal, dreimal –, dreht sich um die eigene Achse und kommt nach einem grazilen Überschlag auf beiden Beinen zum Stehen. Über ihm kreist summend eine Drohne. „Das war richtig gut“, sagt Gian Luca Kropp, die Fernbedienung noch in der Hand.

An mehreren Tagen hat der 23-jährige Filmemacher aus Hannover die Sportler auf der Parkour-Anlage Auf der Horst gefilmt. Immer wieder haben die Trasseure, wie man sie fachsprachlich nennt, ihre Kunststücke wiederholt. Sie haben sich durch die Luft geschwungen und sind scheinbar mühelos über die kleinen und großen Hindernisse geflogen. Kropp hat jeden Handgriff mit der Kamera eingefangen.

Film für Planungsbüro

Das Material schneidet er für einen kurzen Film zusammen, mit dem das Planungsbüro, DSGN Concepts, im Internet die neue Anlage präsentieren will. Das Areal wurde mit Jugendlichen aus Garbsen entwickelt und geplant.Mit dem Künstler Patrik Wolters alias BeNeR1 aus Osterwald haben sie Graffiti auf Metallteile der Anlage gesprüht. Seit der Eröffnung Ende Juni hat sie sich zu einem beliebten Anziehungspunkt für die Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil entwickelt. 250.000 Euro hat die Stadt investiert.

Profisportler kommen nach Garbsen

An diesem regnerischen Donnerstag besetzen viele Kinder die Stangen und Betonblöcke – manche schauen nur zu, manche lassen vorsichtig die Beine in der Luft baumeln. Für den Dreh hat Kropp professionelle Sportler organisiert: Dragance Naumceski aus Mazedonien ist erst seit ein paar Monaten in Deutschland. Er arbeitet in einem Hotel in Laatzen. Auf Englisch erzählt er, dass er schon seit mehr als fünf Jahren trainiert. In seinem Heimatland sei Parkour – bei dem die Sportler Hindernisse springend und schwingend überwinden – ein populärer Sport. Er selbst habe schon einige nationale und internationale Wettkämpfe gewonnen.

Vor den staunenden Augen der jüngeren Kinder springt er ab und fliegt quasi durch die Luft. Seine Hände streicht er mit Kreidestaub ein, damit er nicht abrutscht. Für Kropp verteilt er das weiße Pulver filmreif extra langsam auf den Innenflächen seiner Hände.

Dragance Naumceski trainiert regelmäßig auf der Anlage Auf der Horst. Quelle: Linda Tonn

Der Filmemacher hat schon auf mehreren Anlagen des Planungsbüros gedreht, zuletzt in Bad Nenndorf. Für die Aufnahmen in Garbsen musste er erst einmal zum Laubsauger greifen, die vielen heruntergefallenen Blätter bedeckten die Steine und Stangen.

Vorsicht ist elementar

„Die Anlage in Garbsen ist richtig gut und wirklich nur auf Parkour ausgelegt“, sagt Cirksena. Der Schüler kommt mindestens zwei Mal in der Woche von Davenstedt nach Garbsen, um zu trainieren. Bis er scheinbar mühelos über zwei Betonblöcke segeln konnte, hat es mehrere Versuche und viele Stunden Übung gebraucht. „Ich war früher Leistungsturner“, sagt er. Irgendwann sei er dann auf Parkour umgestiegen, einen Sport, der beinahe keine Regeln habe. „Man bindet ein, was man einbinden kann“, sagt der 17-Jährige.

Über soziale Netzwerke holt er sich Inspirationen für seine Bewegungsabläufe. „Man muss aber auch immer wissen, was passieren kann“, sagt er. Vorsicht sei beim Parkour, das ohne weiche Matte und Hilfestellung auskommt, immer wichtig.

Von Linda Tonn