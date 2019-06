Garbsen

Das im März offiziell eröffnete Sortierzentrum von Amazon in Garbsen wird am Dienstag, 18. Juni, erstmals Schauplatz einer politischen Sitzung. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss des Rates tagt ab 18 Uhr in dem Gebäude, Grabenfeld 1. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Diskussionen über die Eckwerte für das Haushaltsjahr 2020 und über die Gebührensatzung für die Straßenreinigung.

Künftig sollen die Kosten für Grundstückseigentümer nach dem sogenannten Quadratwurzelmaßstab (bisher galt der Frontmetermaßstab) berechnet werden. „Das scheint mir eine gerechte Geschichte zu sein“, sagt Gunther Koch (CDU), Vorsitzender des Ausschusses. Zu Beginn der Sitzung dürfen Bürger den Lokalpolitikern Fragen stellen.

Von Gerko Naumann