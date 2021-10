Berenbostel

Eigentlich hätten Dirk und Jörg Stucke Grund zu feiern: Ihr Handwerksbetrieb an der Dorfstraße in Berenbostel behauptet sich seit genau 90 Jahren auf dem regionalen Markt. Seit 25 Jahren führen sie die Geschäfte. Kernkompetenz sind Dienstleistungen rund um Heizung, Sanitär, Klima und Elektrotechnik im privaten und gewerblichen Sektor. 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in den Lohnlisten, die beiden Chefs eingeschlossen. Es gibt sechs Gesellen und drei Auszubildende. Das bedeutet Verantwortung, das macht aber auch stolz. Die Brüder haben schon viele Klippen zusammen umschifft. Warum Dirk Stucke trotzdem wenige Gründe fürs Handwerk zum Feiern sieht, erzählt er im Gespräch. Und was er erzählt, geht weit über seinen Betrieb hinaus.

Der Traum: Ablöse für jeden Jung-Gesellen

Der 51-Jährige hat einen Traum: Wer ihm einen Jung-Gesellen abwirbt, zahlt binnen fünf Jahre nach Ausbildungsende eine Ablöse. Bisher hat er mit diesem Traum nur Kopfschütteln geerntet. Die Idee dahinter ist aber ähnlich wie im Fußball: Er bildet aus, trägt während der dreieinhalb Lehrjahre hohe Kosten. Seinen fertigen Gesellen muss er marktgerecht mit einem Stundensatz von 18 bis 20 Euro entlohnen. Mehr kann er auf die Endpreise nicht umlegen. „Irgendwann“, sagt er, „werden sich nämlich Menschen mit kleiner Rente oder geringem Einkommen gar keinen Handwerker mehr leisten können.“

Froh über jeden Jung-Gesellen, der bleibt: Der Nachwuchs ist die Bank des Familienunternehmens. Wenn einer geht, kommt so schnell kein Neuer nach. Quelle: privat

„Auf unseren Gesellenlohn legen Industrieunternehmen oder öffentlicher Dienst noch 5 bis 10 Euro drauf. Der Mann ist weg. Ich bleibe auf dem Aufwand, der Arbeit und den Kosten sitzen. Ist das gerecht und politisch gewollt?“, fragt Stucke. Er bildet trotzdem weiter aus, hat zurzeit drei Lehrlinge, und hofft jeden Tag, dass die Jung-Gesellen bleiben.

„Das Abwerben muss aufhören“

Dass sich Industrieunternehmen auf dem Personalmarkt bedienen dürfen, statt verpflichtet zu werden, für den eigenen Bedarf auszubilden, ärgert ihn. „Es steht jedem frei, dort zu arbeiten, wo er gut verdient“, sagt Stucke. Aber Politik müsse dem Abwerben ein Ende setzen. Den Begriff „Goldenes Handwerk“ kann der 51-Jährige derzeit kaum noch hören. Seinem Familienunternehmen sind Grenzen gesetzt, die es nicht zu verantworten hat. Eine Grenze ist Personal. Und die sei derzeit kaum zu überwinden. „Handwerk braucht wirksamere Unterstützung“, sagt Stucke. „Es ist der größte und verlässlichste Geldgeber des Staates.“

Klimawandel schlägt sich in Aufträgen nieder

Wirklich kein Grund zum Feiern? Firmen von Stuckes Profession müssten an all den Vorgaben der Gesetzgeber in Sachen Klimawandel und Umweltschutz doch gut verdienen? Hier eine Fotovoltaikanlage, dort eine Wärmepumpe, hier ein Brennwertkessel, dort moderne Klimatechnik. Davon kommt auch etwas an in den Auftragsbüchern, was auch sauber abgearbeitet wird. Überzeugt ist Dirk Stucke aber nicht davon, dass alles so sinnvoll und wirksam ist, wie Politik sich das vorstellt. „Wie kann ich zum Beispiel von Klimaneutralität in der Produktion sprechen, wenn der Großteil der Wärmetechnik in China produziert, nach Deutschland verschifft oder geflogen wird und hinterher mit hohem Energieaufwand recycelt werden muss?“, fragt Stucke. Seine Meinung: Bei dieser CO2-Bilanz kann nie eine null unterm Strich stehen. Er hat als Handwerker aber keine Wahl, das Problem ist global – lohnt es sich, sich darüber aufzuregen? Kaum. War auch nur eine Randbemerkung.

Glückwunsch: Mitarbeiter eines Anlagenherstellers (hinten) gratulieren Dirk (vorn links) und Jörg Stucke zum 90-jährigen Firmenbestehen. Quelle: privat

Auf dem Neubausektor keine Chance

Aus der „Grenze Personal“ erwächst Stuckes gleich eine nächste Grenze: Weil er trotz Ausbildung nicht das Personal hat, muss das Unternehmen bei Ausschreibungen für Neubauprojekte gar nicht erst antreten. Anlagen in Schuss halten und austauschen ja, „aber Neubau können wir gar nicht leisten“, sagt der Unternehmer. Er arbeitet sich mit seinen Gesellen gerade wieder in das Thema Wärmepumpentechnik ein. „Gute Technik, die Sinn macht“, sagt er. In diesem Bereich will der Betrieb das Angebot ausbauen. Schulungen bieten die Herstellerfirmen an, sein Betrieb ist bei mehreren Herstellern zertifiziert.

Dagegen geht die Nachfrage nach solarer Stromerzeugung deutlich zurück, weil die Förderung von Kleinanlagen mit weniger als vier Kilowatt peak (Kwp) derzeit nicht attraktiv ist. Sinnvoll wäre es. „Es geht alles übers Geld. Die meisten Kunden kommen, weil sie Geld sparen wollen, nicht CO2“, sagt Stucke und kommt auf die nächste Grenze zu sprechen: massive Lieferengpässe bei Produkten wie Heizungen und Klimageräten.

Morgen liefern war gestern

Auf dem Weltmarkt fehlen in China gefertigte Chips. Wenn er für einen Kunden eine neue Heizung bestellt, kann er froh sein, wenn ihm der Hersteller ein Gerät zuteilt. „In den nächsten zehn Wochen bekomme ich keinen einzigen Kessel“, sagt Stucke. Das erinnere fast an die Zeit der Bezugsscheine. Heute bestellen, morgen liefern war früher, sagt er.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks spricht inzwischen von einer „dramatischen Lage“. Das Bau- und Ausbauhandwerk drohe angesichts der Engpässe bei Rohstoffen, Halbfertig- und Fertigprodukten als Konjunkturstütze wegzubrechen – volle Auftragsbücher hin oder her. Stuckes würden jedenfalls gern wachsen, können aber nicht. „Wir müssen einfach wachsen. Ich habe die Befürchtung, dass Betriebe mit zwei bis 20 Angestellten verschwinden werden, weil sie die Kosten nicht mehr auffangen können“, sagt Stucke. Das klingt alles nicht nach Gründen zum Feiern. Trotzdem Glückwunsch zum 90-Jährigen und alles Gute.

Von Markus Holz