„In deinen Adern fließt Eiswasser?“ steht provokativ und in Weiß auf einem Plakat, darüber in sauber gelöteten Kupferbuchstaben der Name Roter. Das Unternehmen für Kältetechnik in Berenbostel kann das Schild, eigens entworfen für einen Messestand, derzeit nicht einsetzen. Denn es gibt keine Messen zur Berufsorientierung, keine Börsen an Schulen und auch keine sogenannten Speeddatings. „Die Corona-Pandemie prägt den Ausbildungsmarkt in diesem Jahr noch stärker als im vergangenen“, sagt Geschäftsführer Timm Kröger. „Es ist sehr schwierig, potenzielle Bewerber zu erreichen.“

Noch keine Bewerbung bei Roter

Das 28-Mann-Unternehmen plant, montiert und wartet Klimageräte für Gewerbe, Industrie und private Kunden. Zwei Ausbildungsplätze für den Beruf des Mechatronikers für Kälte- und Klimatechnik stellt der Betrieb ab 1. August bereit – und noch ist keine Bewerbung eingegangen. „Deswegen setzen wir nun auf alle aktuell möglichen digitalen Kanäle, um für unsere Ausbildung zu werben“, berichtet der 39-Jährige.

Mit einem kreativen Slogan will das Team von Roter Kältetechnik potenzielle Nachwuchskräfte ansprechen. Auch Praktika sind möglich. Quelle: Jutta Grätz

Auszubildende drehen Videos über den Betrieb

„Die Auszubildenden sind mit unseren Monteuren unterwegs, bekommen in den dreieinhalb Lehrjahren eine Chance zum selbstständigen Arbeiten und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten sind hoch“, sagt Kröger. Der Ausbildungsberuf sei aber nicht so bekannt. „Deshalb müssen wir nun noch kreativer werden, um unseren Nachwuchs an Fachkräften zu sichern – auf Plattformen, auf denen die Jugendlichen unterwegs sind.“

Das Unternehmen beteiligt sich unter anderem Anfang März an der Jobwoche, einer digitalen Ausbildungsoffensive. „Dort haben sich aktuell schon 1000 Schüler aus der Region angemeldet“, so Kröger. An einem virtuellen Messestand sind Videogespräche mit interessierten Bewerbern möglich.

Und weil Auszubildende die besten Botschafter für ihr Unternehmer sind, haben sie Videos über den Betrieb und die Ausbildung bei Roter gedreht – mit Unterstützung eines Workshops, den die Handwerkskammer Hannover (HWK) anbietet. Aber auch analoge Praktika seien laut Kröger möglich.

Hier gibt es Informationen für Bewerber und Schulen Freie Ausbildungsplätze im Handwerk veröffentlicht die Handwerkskammer Hannover auf hwk-hannover.de/lehrstellenboerse. Bei digitalen Infonachmittagen können sich Schüler, Eltern und Lehrer über die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk informieren. Die Themen sind Ausbildung oder Studium im Handwerk, den richtigen Handwerksberuf finden, im Handwerk bewerben, Triales Studium im Handwerk und das Berufsabitur. Für Schulen gibt es zudem ein neues Onlineangebot: Sie können Experten der Handwerkskammer Hannover buchen und sie per Livestream in den Unterricht zur Berufsorientierung schalten lassen. Ansprechpartnerin für die Nachwuchsgewinnung in der Handwerkskammer ist Annika Hunte, Telefon (05 11) 3 48 59 80, E-Mail an hunte@hwk-hannover.de.

Die Perspektive für Auszubildende sei gut, ebenso die derzeitige Auftragslage. „Unsere Mitarbeiter sind im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen nicht in Kurzarbeit“, sagt er. Geschäftsführer Kröger weiß, wovon er spricht: Er hat selbst die Ausbildung zum Mechatroniker absolviert und sich unter anderem mit einer Meisterprüfung weitergebildet.

Begehrt: Auszubildende für den Beruf des Mechatronikers für den Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Quelle: Franz Fender

Handwerk bietet gute Perspektiven

„Schülerinnen und Schüler, die 2021 die Schule beenden, haben nach wie vor – trotz der Corona-Pandemie – zahlreiche Karrierechancen im Handwerk“, betont auch Karl-Wilhelm Steinmann, Präsident der HWK. „Es ist sogar so, dass Jugendliche, die jetzt verstärkt krisensichere Ausbildungsplätze und Unternehmen suchen, beim Handwerk bestens aufgehoben sind.“

Aktuell gibt es noch rund 600 freie Lehrstellen für den gesamten Bezirk der HWK. Am häufigsten gesucht werden Auszubildende in den Berufen Elektroniker, Kfz-Mechatroniker, Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Dachdecker, Maler und Lackierer sowie Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk.

Von Jutta Grätz