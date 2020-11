Altgarbsen

Bei den Betreibern der Fitnessstudios in Garbsen schwankt die Stimmung aktuell zwischen Niedergeschlagenheit und Kampfgeist. Wegen des erneuten Teil-Lockdowns in der Corona-Pandemie sind die Sportstätten seit Anfang November geschlossen – wie schon im Frühjahr. „Uns wird damit zum zweiten Mal die Grundlage für unseren Beruf weggenommen“, sagt Marc Schiller, Geschäftsführer des Future Fit im Einkaufszentrum Kohake in Altgarbsen.

Der Coach und Fitnesskaufmann ist seit 21 Jahren in der Branche tätig und hat schon einiges erlebt. An eine so schwierige Lage wie derzeit kann er sich nicht erinnern. Für den zweifachen Vater folgt sie auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2019, was ihm zumindest einige Rücklagen beschert hat. Die sind allerdings fast aufgebraucht. Schiller rechnet damit, dass sein Betrieb in diesem Jahr insgesamt mindestens fünfzehn Wochen lang zwangsweise geschlossen sein wird. „Damit ist ein Fünftel des Umsatzes unwiederbringlich weg.“

Anzeige

Wie alle Fitnessstudios ist auch das Future Fit von Marc Schiller im Teil-Lockdown geschlossen. Quelle: Gerko Naumann

Seit Anfang November ruht der Betrieb

Zwar hat das Future Fit für die Zeit des ersten Lockdowns staatliche Hilfen bekommen, doch die muss Schiller wohl teilweise zurückzahlen. „Das liegt daran, dass wir weiter Mitgliedsbeiträge eingezogen haben, um die laufenden Kosten zu decken“, sagt er. Seit Anfang November ruht der Betrieb nun komplett. Ob und wie viel Geld er diesmal vom Staat bekommt, weiß Schiller noch nicht – nur, dass es ohne Unterstützung nicht gehen wird.

Lesen Sie auch: Das sagen Betroffene aus Garbsen zu neuen Corona-Regeln

Der Geschäftsführer und seine Mitarbeiter versuchen zumindest, das Beste aus der bedrohlichen Lage zu machen, in die sie unverschuldet geraten sind. „Wir bieten Kurse per Videokonferenz an, die Zugriffszahlen steigen“, berichtet der Trainer. In der wärmeren Jahreszeit gab es zudem sportliche Angebote im Freien, etwa auf dem Parkdeck und im Innenhof. Im Studio selbst hat Schiller viel Geld und viele Nerven für Diskussionen investiert, um stets alle geltenden Regeln umzusetzen. „Allein für das Desinfektionsmittel und Plexiglaswände habe ich 10.000 Euro ausgegeben“, sagt er.

Die Verantwortung ist groß: Marc Schiller sorgt sich um die Zukunft seiner Mitarbeiter, deren Bilder an einer Wand im Fitnessstudio hängen. Quelle: Gerko Naumann

Einen konkreten Vorwurf in Richtung der Verantwortlichen in der Politik lässt sich Schiller nicht entlocken. „Ich habe gelernt, mich der Situation anzupassen“, sagt er und lächelt tapfer. „Die Politik hat sich für die Lockdown-Strategie entschieden, ändern kann ich das nicht.“ Große Sorgen mache er sich allerdings um die Zukunft seiner Mitarbeiter. „Ich fühle mich natürlich verantwortlich. Unsere Trainer sind schließlich der wichtigste Grund, warum Menschen zu uns kommen.“

„Sicheres Training ist möglich“

Deutlicher in seiner Kritik wird Dirk Bamesberger, Geschäftsführer von Präventas Premium Fitness im Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte. Er habe zwar Verständnis für die allgemeinen Corona-Regeln, nicht aber für die erneute Schließung der Fitnessstudios. „Das ist keine gute Entscheidung der Politik. Wir betreiben einen erheblichen Aufwand für Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Sicheres Training ist möglich“, sagt er.

Wie alle Fitnessstudios ist auch das Future Fit von Marc Schiller im Teil-Lockdown geschlossen. Quelle: Gerko Naumann

Auch die sporttreibenden Kunden haben überwiegend mit Unverständnis und Enttäuschung reagiert, sagt Bamesberger. „Die Mehrheit bleibt uns treu und solidarisch, einige haben aber auch gekündigt“, berichtet der Geschäftsführer. Vor allem bei älteren Menschen habe er ein hohes Maß an Verunsicherung und Angst beobachtet.

Die Präventas-Mitarbeiter sind während des Teil-Lockdowns zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Auf dieses Instrument greifen auch die Verantwortlichen der Kette McFit in Berenbostel zurück, teilt deren Unternehmenssprecher Pierre Geisensetter mit. „Wir versuchen unser Bestes, die Nachteile für unsere Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.“ Auch für McFit gelte: „Wir haben alles getan, um die Hygienestandards zu erfüllen – sie teilweise sogar übertroffen.“

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann