Garbsen

Die FDP in Garbsen stellt sich neu auf und verjüngt ihren Vorstand weiter. Der 39-Jährige Florian Koschik übernimmt den Vorsitz von Jörg-Michael Speier (58). Der Berenbosteler hatte das Amt zuvor bereits kommissarisch inne. Er ist zudem beratendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen des Rates der Stadt Garbsen.

Lesen Sie auch: So will der neue JU-Chef in Garbsen junge Menschen für Politik begeistern

Anzeige

Koschik sieht es als seine Aufgabe an, den Ortsverband der FDP inhaltlich auf das Wahljahr 2021 vorzubereiten, in dem sowohl die Kommunalwahl als auch die Bundestagswahl ansteht. „Ich will die Arbeit neu ausrichten, um die Partei auch für jüngere Mitglieder attraktiv zu machen“, sagt er. Der gesamte Vorstand soll neu gewählt werden, wenn es die Pandemielage wieder zulasse, kündigt der neue Vorsitzende an. Derzeit wird die FDP von zwei Abgeordneten im Rat der Stadt Garbsen vertreten, die gemeinsam mit der CDU-Fraktion eine Gruppe bilden.

Von Gerko Naumann