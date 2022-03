Schloß Ricklingen

Im Gasthaus Schubert in Schloß Ricklingen herrscht rege Betriebsamkeit. Zwei Frühstückstische sind voll besetzt – allerdings nicht mit den üblichen Hotelgästen. Betreiber Yuriy Guryev hat in Eigenregie Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Sie gehören zu den ersten Flüchtlingen, die in Garbsen untergekommen sind.

Die 18 Personen – allesamt Frauen und Kinder – sind in der Nacht zu Montag angekommen. Organisiert hat das alles der Hotelier aus Schloß Ricklingen, der selbst ukrainische Wurzeln hat. Die 18 Flüchtlinge sind Verwandte, Schwägerinnen, Neffen und Nichten. „Ich habe sie angerufen und sie vor den Angriffen gewarnt. Kommt her, ihr könnt hier schlafen“, habe er angeboten. Kommen durften aber nur Frauen und Kinder. „Die Männer müssen in den Krieg“, sagt er mit ernstem Blick.

Zu Fuß bis zur Grenze

Vier Tage dauerte ihre Flucht aus Odessa – eine Odyssee voller Angst und Ungewissheit. 24 Stunden hätten sie allein für 30 Kilometer aus der Ukraine bis zur Grenze nach Moldawien gebraucht. „Eine Autoschlange blockierte alles“, erzählt Natalia, eine der Mütter, und ihr Schwager übersetzt. 17 Kilometer ging es zu Fuß, mit Gepäck und kleinen Kindern, schmutzig und nass. Von „viel Angst“ berichtet Natalia und der ständigen Sorge, doch noch aufgehalten zu werden. Mit dem Bus und dem Zug ging es weiter über Bukarest und Budapest, Wien und schließlich Hannover. Völlig erschöpft und verängstigt kamen die 18 Ukrainer dort an.

Die Hilfsbereitschaft ist groß

Doch jetzt, am gedeckten Frühstückstisch und mit der Sonne, die durchs Fenster scheint, geht es den Familien wieder gut. „Besser geht es nicht“, sagt Natalia auf Ukrainisch, und ihr Lächeln zeigt Dankbarkeit. Gegenüber Gastgeber und Schwager Yuriy. Aber auch gegenüber den vielen Menschen aus Schloß Ricklingen und Garbsen, die bereits jetzt Hilfe geleistet haben – mit Kleidung, Essen und medizinischer Versorgung, wie einem Zahnarzttermin für die Kinder, die über Schmerzen klagten. „Das hätten wir so niemals erwartet“, sagt die Ukrainerin.

Unter den Helfern sind Mitglieder des Dorf- und Traditionsvereins sowie der Politiker (und ehemalige Bürgermeisterkandidat) Björn Tegtmeier. Er hilft derzeit dabei, eine bürokratische Hürde zu nehmen: die Registrierung der Flüchtlinge und weitere Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung. Das wäre eigentlich Bad Fallingbostel gewesen. „Doch die Einrichtung ist seit Montag überlastet, sodass sie keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen kann“, erklärt Tegtmeier. Der Schloß Ricklinger konnte inzwischen erreichen, dass die Menschen aus Odessa in Hannover registriert werden. „So müssen sie dafür nicht durchs ganze Land gekarrt werden.“

Doch wie geht es dann weiter? Guryev hofft, dass sie Wohnungen in Garbsen bekommen – und nicht in eine Sammelunterkunft müssen. „Sie sind fleißig und sauber“, wirbt er bei potenziellen Vermietern. „Und das Geld kommt ja vom Staat.“

Guryev will weitere Flüchtlinge aufnehmen

Die Stadt Garbsen hat derzeit Kapazitäten für 70 Flüchtlinge in den drei Gemeinschaftsunterkünften am Hespe, in der Carl-Zeiss-Straße und an der Flemmingstraße frei. Für weitere Unterkünfte werden auch Privatleute gesucht. Eine Zuteilung von Flüchtlingen von offizieller Seite gibt es noch nicht, heißt es von der Stadt. Einen genauen Bedarf könne man deshalb kaum einschätzen. „Es handelt sich um eine sehr dynamische Situation“, sagt Sprecher Benjamin Irvin. Die Strategie ist derzeit: Hilfsangebote über die eigene Homepage sammeln und abwarten.

Guryev geht davon aus, dass noch viele Flüchtlinge kommen werden. In Garbsen lebten schon vor dem Krieg 400 Menschen aus der Ukraine. In der Region beherbergt nur Hannover als Komune mehr Ukrainer. Viele von ihnen werden Flüchtlinge privat aufnehmen – davon ist auszugehen. Guryev selbst hat „Kumpels“ in der Ukraine angerufen. „Sie sollen ihre Frauen und Kinder zu mir schicken. Ich kann sie erst mal aufnehmen.“ Und dann? „Sie werden noch lange in Europa bleiben müssen“, glaubt er. Hoffnung, dass es ein schnelles Zurück in die Ukraine gibt, hat er nicht. Seine Gäste allerdings schon. „Sie wollen so schnell wie möglich zurück auf ihren Hof in Odessa“, sagt er und schaut in die lächelnden Gesichter der Frauen und Kinder. Dann fügt er mit traurigem Blick hinzu: „Ich mache mir da aber keine Illusion.“

Von Simon Polreich