Garbsen-Mitte

Eine bislang unbekannte bläuliche Flüssigkeit im Schwarzen See in Garbsen-Mitte gibt Experten Anlass zur Sorge. Mehrere Spaziergänger hatten die Stadt Garbsen am Donnerstag auf die Verunreinigung im Stadtpark hingewiesen, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit. Sie entdeckten außerdem mehrere tote Fische. Daraufhin begaben sich Mitarbeiter der Stadtentwässerung und der Abteilung Grünpflege zu dem Gewässer, um Wasserproben zu nehmen. Diese soll im Labor untersucht werden.

Hunde sollen nicht aus dem Schwarzen See im Garbsener Stadtpark trinken

Die Stadt Garbsen empfiehlt nun Hundehaltern, ihre Tiere nicht im See schwimmen oder daraus trinken zu lassen. Der Angelverein rät zudem dringend dazu, aktuell nicht im See zu angeln und auf keinen Fall Fische aus dem See zu verzehren.

Um welche Flüssigkeit es sich handelt, ist unklar. Offenbar ist es kein Öl, teilt die Stadt mit. Die Stadt wird Anzeige bei der Polizei erstatten und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem möglichen Umweltsünder geben können. Lars Scheumann, Leiter der Abteilung Grünflächenunterhaltung und Baumpflege, ist dafür unter Telefon (05131) 707371 zu erreichen. Die Verunreinigung ist nach Angaben der Verwaltung vermutlich in der Zeit zwischen Mittwoch, 15. Dezember, 13 Uhr, und Donnerstag, 16. Dezember, 10 Uhr, verursacht worden.

Von Gerko Naumann