Altgarbsen

Die Aktiven der Feuerwehr Garbsen kleiden sich ab sofort schick und vor allem einheitlich, wenn sie ihre Wachen in Altgarbsen und Havelse betreten. Dafür hat der Förderverein gesorgt, der neue Stoffhosen für die 100 Helfer angeschafft hat. „Die sind aber mehr als ein dunkelblaues Kleidungsstück“, sagt der Vorsitzende Marcel Israng.

„Wir können uns jetzt nach dem Einsatz umziehen, um keine Giftstoffe in die Wache zu tragen“, sagt er. Bislang haben die Ehrenamtlichen dazu ihre private Kleidung mitgenommen, das ist jetzt nicht mehr nötig. Der Förderverein hat die Kosten übernommen, weil die Stadt nur für die Kosten der Einsatzkleidung aufkommt – so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die neuen Hosen hat der Förderverein 3500 Euro bezahlt. In den vergangenen Jahren erhöhte sich die Summe für die komplette Freizeitgarderobe der Ehrenamtlichen auf mehr als 25.000 Euro, sagt Israng. Ob solche Anschaffungen auch im nächsten Jahr folgen werden, ist derzeit allerdings fraglich.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie machen auch dem Förderverein merklich zu schaffen, so Israng. Ein beträchtlicher Teil seiner Einnahmen ist in diesem Jahr weggebrochen, weil Veranstaltungen abgesagt wurden. „Die Höhepunkte des Jahres sind sonst das Kartoffelfest in Altgarbsen und die Maifeier in Havelse“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins. Er hoffe deshalb, dass sich einige Garbsener einen Ruck geben und förderndes Mitglied ihrer Feuerwehr werden.

Von Gerko Naumann