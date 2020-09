Garbsen

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch in Garbsen wieder deutlich. An drei Schulen hat es mittlerweile ebenfalls Fälle gegeben. Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt, wie die Lage ist, woran das liegt und was bei weiter steigenden Fallzahlen droht.

Wie haben sich die Zahlen in den vergangenen Wochen entwickelt?

Leider nicht gut. Wie fast überall in Deutschland steigt die Statistik der Infizierten in Garbsen wieder, die im Juli sogar mal auf Null gesunken war. Immerhin: Von Montag auf Dienstag gab es erstmals seit Tagen keinen Anstieg im Vergleich zum Vortag. Aktuell gibt es 39 Fälle in der Stadt, berichtet Sprecher Christoph Borschel von der zuständigen Region Hannover.

Wann wird es kritisch?

Bei dieser Frage orientiert sich die Bundesregierung an der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz. Danach können die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verschärft werden, wenn in einem Landkreis (im Fall Garbsens eben die Region Hannover) mehr als 50 Infektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gemeldet werden. „Das ist allerdings nur ein Richtwert, der nicht in Stein gemeißelt ist“, sagt Borschel. In der Region Hannover beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit 19,8. Garbsen liegt mit 31,6 deutlich darüber – ist aber auch noch ein Stück von der kritischen 50er-Marke entfernt.

Das Bürgerbüro im Rathaus dürfen Gäste weiterhin nur betreten, wenn sie vorher einen Termin vereinbart haben. Quelle: Gerko Naumann

Was passiert, wenn dieser Wert überschritten wird?

Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. „Das würde nicht automatisch bedeuten, dass die Maßnahmen in der ganzen Region verschärft werden“, sagt Borschel. Die Experten vom Gesundheitsamt, die die Zahlen ständig im Blick haben, betrachteten jeden Fall einzeln. Wenn etwa eine bestimmte Einrichtung, zum Beispiel ein Seniorenheim, betroffen ist, werden vor Ort Konsequenzen gezogen. Erst wenn sich die Pandemie „unkontrolliert auszubreiten droht“, so Borschel, müssten zum Schutz der Bevölkerung allgemeingültige Regeln verhängt werden.

Wie verteilen sich die Fälle in Garbsen ?

„Fast ausschließlich im familiären Umfeld“, sagt Borschel. Einen konkreten Hotspot gibt es in der Stadt nicht. Deshalb sei es um so wichtiger, auch im privaten Bereich auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu achten.

Wie bereitet sich die Stadt vor?

Die Stadt ist vorbereitet für den Fall, dass das Gesundheitsamt der Region Hannover konkrete Maßnahmen für erforderlich hält, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. „Der Krisenstab besteht nach wie vor und wird bei Bedarf einberufen.“ Bürgermeister Christian Grahl wie auch die übrigen Mitglieder des Krisenstabes würden täglich durch Informationen der Region auf dem Laufenden gehalten.

Wie viele Corona-Fälle gab es an den Schulen in Garbsen ?

Bislang sind an drei Einrichtungen Schüler positiv getestet worden. Der erste Fall wurde Anfang September an der IGS Garbsen gemeldet. Dort hatte sich ein Sechstklässler mit dem Virus infiziert. Das Gesundheitsamt schickte mehr als 40 Schüler in Quarantäne. Gleich zwei Schüler, nämlich Geschwister, waren an der Oberschule Garbsen betroffen. Der jüngste Fall wurde aus dem zehnten Jahrgang des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) gemeldet.

Wie viele Schüler und Lehrer sind noch in Quarantäne?

Am JKG sind nach wie vor eine Klasse und vier Lehrer in Quarantäne. Sie sollen nächste Woche in die Schule zurückkehren, kündigt Schulleiter Thomas Göhmann an. Die Betroffenen der Oberschule sind aus der Quarantäne zurück, teilt Schulleiterin Claudia Schreyer mit. An der IGS sind ebenfalls alle Schüler und Lehrer wieder da. Sie alle wurden getestet – ein weiteres positives Ergebnis war nicht darunter. Bei mehr als 2000 Schülern, Lehrern und Mitarbeitern sei das ein sehr erfreulicher Zwischenstand, sagt Hadaschik. „Das liegt daran, dass die meisten sehr diszipliniert sind“, lobt der Schulleiter.

Noch können die Klassenräume gut gelüftet werden, aber die Schulleiter sorgen sich vor dem Winter. Quelle: Gerko Naumann

Was tun die Schulen, um weitere Fälle zu vermeiden?

Vor allem trennen sie Schüler weiter nach Gruppen, die unter sich bleiben. Diese sogenannten Kohorten bestehen zumeist aus ganzen Jahrgängen. Sollten sich nicht vermeiden lassen, dass sich die Kohorten über den Weg laufen, müssen die Schüler einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das wird von den jeweiligen Aufsichtspersonen kontrolliert und notfalls geahndet, sagt JKG-Leiter Göhmann. Zudem wird in den Klassenräumen deutlich häufiger und länger gelüftet – zumindest solange es die Temperaturen noch zulassen. Denn eine Sorge eint alle Schulleiter in Garbsen: Wie werden sich die Infektionszahlen im Herbst und Winter entwickeln, wenn sich Schüler und Lehrer überwiegend in den Gebäuden aufhalten?

Von Gerko Naumann