Garbsen-Mitte

Das Parkhaus des Einkaufszentrums Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte ist am Sonnabend Tatort eines folgenreichen Streits gewesen. Nach Angaben der Polizei in Garbsen fing alles damit an, dass drei kleine Kinder von der Rückbank eines SUV aus Müll aus dem Fenster auf das Dach eines anderen Autos warfen. Die 27-jährige Mutter, die vorn im Auto saß, bekam davon offenbar nichts mit. Ein 59-Jähriger beobachtete die Szene jedoch und fühlte sich durch das Verhalten der Kinder provoziert.

Mann und Frau beleidigen sich gegenseitig

Er sammelte den Müll auf und warf ihn durch das Fenster zurück in den SUV – und damit auf die Kinder. Das bekam nun auch die Mutter mit. Erbost sprang sie aus dem Auto und stellte den Mann zur Rede, teilt die Polizei mit. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf sich die Erwachsenen gegenseitig beleidigten.

Kurz darauf setzte sich die Mutter wieder ins Auto und wollte losfahren. Der 59-Jährige stellte sich aber in den Weg und machte Fotos von dem Fahrzeug. In diesem Moment fuhr die Frau dennoch los. Dabei berührte sie ihren Widersacher mit dem Auto am Bein. Der wurde leicht am Knie verletzt, teilt die Polizei mit. Damit war die Auseinandersetzung aber noch nicht beendet: Der 59-Jährige schlug mit seinen Händen noch auf die Motorhaube des SUV und beschädigte diese.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung

Entsprechend lang war dann die Liste der Straftaten, wegen derer die Polizei nun ermittelt. Beide Erwachsenen müssen sich wegen Beleidigung verantworten, die Frau zudem wegen gefährlicher Körperverletzung und der Mann wegen Sachbeschädigung.