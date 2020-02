Auf der Horst

„Wir treffen uns heute zum dritten oder vierten Mal“, sagt Elke Langanke. Sie organisiert neuerdings das Frauenfrühstück im Mädchen- und Frauenzentrum, Planetenring 10, im Stadtteil Auf der Horst. Die Gruppe ist noch relativ neu. Die Leiterin des Frauenzentrums, Eva Katiofsky, hat die Organisation abgegeben. Die Gruppe besteht nun aus Teilen der alten Teilnehmer und neuen Gesichtern.

Anmeldung für Frühstück ist erforderlich

Frauenfrühstück gibt es an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr. Langanke kauft die Zutaten für das Frühstück wie Eier, Wurst, Käse, Schinken, Melone, Marmelade und Schokolade ein. Dagmar Röttger besorgt die Brötchen. „Bislang kamen immer zehn bis zwölf Frauen“, sagt die Organisatorin. Beim Frauenfrühstück handelt es sich um einen offenen Kreis. Wer teilnehmen möchte, muss sich jedoch über das Frauenzentrum unter Telefon (05137) 122221 anmelden. Wenn jemand mal nicht kann, sollte er sich abmelden. „Sonst kaufen wir entweder zuviel oder zuwenig ein“, sagt Langanke. Sie ist immer schon eine halbe Stunde früher da, um den Tisch zu decken und alles vorzubereiten.

Frauen reden über viele Themen

Die Frauen schätzen die Atmosphäre im Frauenzentrum. Sie können unter sich sein und über alle möglichen Themen reden. Das reicht von persönlichen Dingen über politische Themen, Freizeit, Rentenangelegenheiten bis zu Neuigkeiten aus den Kirchengemeinden. „Wir sind noch in der Entwicklung, aber es ist schon mal positiv angelaufen“, betont Langanke. Sie ist von Beginn an beim Frauenfrühstück dabei. Die Frauen kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen in Garben, nicht nur aus Auf der Horst.

Teilnehmerinnen haben viel Ideen

Die Teilnehmerinnen sammeln auch gerade Ideen, was sie außerhalb des Frühstücks noch zusammen unternehmen können. „Das reicht von Musikveranstaltungen, Kino und Theater, bis hin zu Ausflügen wie Besuch des Botanischen Gartens oder eine Kanalfahrt“, sagt Röttger. Die Frauen haben unterschiedliche Interessen, über die sie beim Frühstück reden können. Diese gilt es zu bündeln, wenn Angebote geplant werden. „Im Sommer können wir auch draußen frühstücken oder etwas unternehmen“, sagt Röttger.

Frauen schätzen die Geselligkeit

„Ich bin neugierig, andere Frauen kennen zu lernen“, beschreibt sie ihre Motivation, zum Frühstück zu kommen. „Ich finde es schön, in der Gemeinschaft zu sein und nicht alleine“, sagt eine andere Teilnehmerin. Die Frauen schätzen den Austausch und die Geselligkeit sowie die gute Organisation. Die meisten möchten einfach nur reden. „Es ist gemütlich und gut zum Runterkommen“ sagt Langanke. Sie engagiert sich nicht nur beim Frauenfrühstück ehrenamtlich, sondern auch in der Kirchengemeinde Versöhnung in Havelse. „Ich wollte einfach was machen.“

Das Frauenzentrum bietet Möglichkeiten zur Beratung, Bildung und Begegnung. Es gibt kreative Angebote, Entspannung und Achtsamkeit, Themenabende und vieles mehr. Viele Angebote sind kostenlos. Das Programm für das erste Halbjahr finden Sie auf www.frauenzentrum-garbsen.de.

