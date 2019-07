Auf der Horst

Kreativität, Gesundheit und Beratung stehen im Mittelpunkt der neuen Angebote des Garbsener Mädchen- und Frauenzentrums für die zweite Jahreshälfte. Den Auftakt macht ein Vernetzungsfrühstück am Sonnabend, 10. August, ab 10 Uhr. „Alle Frauen, die Lust haben, andere Frauen zu treffen, sind eingeladen“, sagt Eva-Maria Katiofsky, Leiterin der Einrichtung am Planetenring 10.

Mädchen können sich austauschen

Mädchen ab 13 Jahren, deren Eltern sich getrennt haben oder in Trennung leben, können sich am Donnerstag, 22. August, 17 Uhr, mit anderen Mädchen austauschen. „Sie können Trauer und Wut loswerden, Fragen stellen, aber auch gemeinsam den Blick auf das Positive wiederfinden“, erläutert Katiofsky. Und beim Lachyoga in der Reihe seelische Gesundheit am Mittwoch, 25. September, 18.30 Uhr, geht es um Entspannung durch Fröhlichkeit.

Alle genannten Angebote sind kostenlos. Weitere Infos gibt es auf frauenzentrum-garbsen.de. Anmeldungen sind unter Telefon (05137) 122221 und per E-Mail an info@frauenzentrum-garbsen.de möglich.

Von Jutta Grätz