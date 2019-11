Altgarbsen

Es soll ein Comedy-Finale samt Lach- und Schnappatmung werden: Zur letzten Show des Jahres und zum zehnjährigen Bestehen seiner Comedy Corner empfängt Gastgeber Dittmar Bachmann am Sonntag, 1. Dezember, seine drei Kollegen Fred Timm, Thomas Fröschle und Benni Stark. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte Zur Eiche, Hannoversche Straße 152.

Fred Timm steht für flockig-poppige Dreiminüter

Mit Fred Timm kommt aus der Hansestadt Hamburg eine, wenn nicht die Perle der komischen Liedermacher. „ Timm ist nicht nur fester Bestandteil der Formation Monsters of Liedermaching, sondern erfreut seine Zuhörer auch mit flockig-poppigen Dreiminütern“, berichtet Bachmann. „Mal laut, fröhlich und lustig, mal leise, zerbrechlich und nachdenklich, aber stets am Puls der Zeit, direkt und geradeaus, augenzwinkernd und gemein.“ Timm sei kein Thema zu banal, keine Idee zu weit hergeholt, um diese nicht in kernige Akkorde zu betten – Ohrwurmgarantie inklusive.

Thomas Fröschle ist Energiebündel der Absurditäten

Investigativ-Comedian Thomas Fröschle dagegen nimmt den Alltag unter die Lupe und präsentiert seine Entdeckungen dem Publikum. „ Fröschle überzeugt mit erstklassigen Gags und großartigen Pointen“, sagt Bachmann. „Mit chirurgischer Präzision legt das Energiebündel die Absurditäten des Lebens offen und verpackt sie in eine Show, die ihresgleichen sucht.“ Fröschle ist vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und dem 8. Hamburger Comedy-Pokal.

Benni Stark mischt die Comedy-Szene auf

Er ist jung und mischt die deutsche Comedy-Szene gehörig auf: Benni Stark steht für perfekt platzierten Pointen und sein Publikum für donnernde Lachsalven. „Einst verdiente sich Stark noch als Herrenausstatter seine Brötchen“, weiß Gastgeber Bachmann. „Glücklicherweise traute er sich jedoch irgendwann aus dem schummrigen Licht edler Modeboutiquen hinaus ins helle Scheinwerferlicht.“ „Egal, ob er von den Abgründen einer Shopping-Tour oder von seinen unzähligen Urlauben in Dänemark berichtet – irrsinnig komisch wird es in jedem Fall“, kündigt Bachmann an.

Info:Karten kosten 20, ermäßigt 15 Euro, und sind unter Telefon (05137) 73380 und auf www.bachmanns-comedy-corner.de erhältlich.

Von Jutta Grätz