Altgarbsen

Der Aufruf zum Nähen von Mund- und Nasenmasken für Garbsener Pflegeheime war erfolgreich: Mehr als 20 Freiwillige haben sich an die Nähmaschinen gesetzt und mitgeholfen. 320 Exemplare konnten bereits an Vertreter von sieben Garbsener Pflegeheimen überreicht werden.

Am Montag besuchten die Initiatorinnen Karin Schleiermacher und Kathrin Osterwald das DRK-Seniorenzentrum Garbsener Schweiz. „Wir freuen uns sehr über die Masken, das ist eine enorme Erleichterung“, sagte Heimkoordinatorin Monika Twachtmann.

Garbsener können Masken bestellen

„Wir haben noch Masken übrig, und die Freiwilligen nähen weiter“, sagt Schleiermacher. Interessierte können sich an die Organisatorinnen wenden und gegen eine Spende Masken bestellen. Schleiermacher ist unter Telefon (0172) 1 559318 und per E-Mail an karin.schleiermacher@gmail.com, Osterwald ist unter Telefon (01­57) 54942530 und per E-Mail an neuland_oeku@freenet.de zu erreichen.

Auch Stoffspenden sind weiterhin erwünscht. Diese können kontaktlos in der Kirche St. Maria Regina, Böckeriethe 43, abgegeben werden.

Von Jutta Grätz