Garbsen

Verleihung des Ehrenringes, Stärkung des Austauschs zwischen Schulen und Wissenschaft sowie zwischen Campus Maschinenbau und Stadt: Auch im 25. Jahr seines Bestehens will der Freundeskreis Garbsen die Vermittlung von Wissenschaft und Bildung in der Stadt unterstützen. Dafür setzt er auf altbewährte Formate wie beispielsweise die Verleihung des Ehrenrings. Mit einem Wettbewerb für Vereine und Initiativen hingegen setzt der Freundeskreis einen besonderen Akzent in seinem Jubiläumsjahr.

Der erstmals 2004 – damals an den Hirnforscher Madjid Samii – verliehene Ehrenring konnte in den zurückliegenden beiden Jahren coronabedingt nicht vergeben werden. Im Jubiläumsjahr 2022 aber soll wieder eine herausragende Persönlichkeit aus Wissenschaft und Wirtschaft ausgezeichnet werden. „Mit der Verleihung wollen wir wie in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten ein Highlight für Garbsen setzen“, betont der neue Freundeskreis-Vorsitzende Roland Scharf. „Die Planungen für 2022 laufen bereits.“

Letztmals verliehen wurde der Ehrenring des Freundeskreises 2019 an Jörg Sennheiser (Zweiter von rechts). Der damalige Bürgermeister Christian Grahl (von links), Stefan Birkner vom Freundeskreis und Ministerpräsident Stephan Weil gratulierten. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Auch wieder Schülerpreis

Die Auswahl für diesen renommierten Preis sei nicht einfach, so Scharf. Der Freundeskreis wolle das hohe Niveau halten und auch eine Verbindung zu Garbsen und zur Wissenschaft schaffen. Das Auswahlverfahren werde verändert, im Sommer soll der Preisträger feststehen und im November im Rathaus die Auszeichnung verliehen werden. Mit dem Schülerpreis indes will der Freundeskreis besondere schulische Erfolge junger Menschen in Verbindung mit sozialem Engagement würdigen. Hierfür bittet er Garbsener Schulen um die Nominierung infrage kommender Jugendlicher in den Abschlussklassen.

Die Verbindung zwischen Wissenschaft und Lehre, insbesondere zwischen dem Campus Maschinenbau der Leibniz Universität Hannover und den in Garbsen lebenden Menschen, will Scharf wie schon sein Vorgänger Stefan Birkner festigen. „Stadt und Campus müssen noch weiter zusammenwachsen. Hier lernen rund 5000 Studierende und es lehren 18 hauptamtliche Professoren, zahlreiche wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrbeauftragte aus der Industrie.“ Die Universität sei auch ein hochaktueller Platz für Schüler, etwa für Praktika, sowie als Arbeitgeber in Garbsen. „Das wollen wir präsentieren“, so Scharf.

5.500 Euro gehen an Kliniken

Zwei sichtbare Zeichen für die enge Verbindung zur Wissenschaft hat der Freundeskreis in Scharfs Amtszeit bereits gesetzt. Der Verein spendete als Beitrag zur Entlastung im Klinikalltag 2500 Euro an die Förderstiftung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). 3000 Euro haben die Klinik und das Forschungsinstitut International Neurosciene Institute (INI) in Hannover erhalten.

Speziell für sein Jubiläumsjahr will der 1996 gegründete Freundeskreis mit seinen rund 250 Mitgliedern einen Wettbewerb ausrichten, dessen Ausschreibung derzeit im Vorstand erarbeitet wird. So viel sei schon verraten: „Wir wollen Vereine und Initiativen aufrufen, sich mit konkreten Konzepten rund um die Themen Wissenschaft und Kultur, Soziales und Integration bei uns zu bewerben“, kündigt Scharf an. Wer die Jury überzeugt, soll bei einem geplanten Sommerfest Preisgeld und Auszeichnung überreicht bekommen.

Von Gert Deppe