Berenbostel

Die Stadt Garbsen hat auf dem Friedhof Berenbostel zwei Flächen umgestaltet. Sie reagiert damit auf veränderte Bedürfnisse in der Bestattungskultur. Rund 190.000 Euro sind in den „Fluss des Lebens“ und einen „Garten der Stille“ geflossen. Ab dem 1. Juli sind dort Urnen- sowie Sargbestattungen möglich – und das ohne viel Pflege für die Angehörigen. Anfragen für Grabstellen gibt es bereits etliche, erste Bestattungen sind auch schon terminiert.

Wasser sucht man im „Fluss des Lebens“ vergeblich, viel Bewegung gibt es in der von Landschaftsplanerin Christina Stoffers konzipierten Fläche trotzdem. Für insgesamt 332 Urnengrabplätze hat sie einen Bereich hinter der Kapelle am Haupteingang neu gestaltet – und ganz bewusst das Leben mit in die Namensgebung einbezogen.

Denn dort, wo Verstorbene ihre letzte Ruhe finden, sollen Angehörige und Besucher sich wohlfühlen, das Leben spüren, sagt sie. Der Fluss aus hellen Kieselsteinen schlängelt sich zwischen naturnah gestalteten Grabflächen hindurch und kreuzt den Hauptweg. Auf der anderen Seite führt er am Gedenkplatz vorbei und mündet symbolisch in den dahinter liegenden Teich.

Die grau-weißen Findlinge in den Grabfeldern strahlen eine erhabene Ruhe aus. Quelle: Gert Deppe

Nachfrage nach pflegefreien Grabstätten

„Wir liegen mit diesem Konzept im Trend, so etwas wird nachgefragt“, sagt Simon Bauermeister, Leiter der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe bei der Stadt Garbsen. Vermehrt bestehe der Wunsch nach möglichst pflegefreien Grabstätten. Auch der Friedhof als öffentlicher, parkähnlicher Ort der Naherholung gewinne für die Menschen an Bedeutung.

Rechts und links des Flusses kommen die Urnen auf jeweils 50 mal 50 Zentimeter großen Grabfeldern in einer quasi ganzjährig hell und freundlich blühenden Gartenlandschaft in die Erde. Grau-weiße Findlinge strahlen eine erhabene Ruhe aus. Auf Wunsch bringt die Stadt darauf oder auf den entsprechenden Pflastersteinen eine Plakette mit dem Namen der Verstorbenen an. Die Pflege übernimmt sie ohnehin. Ein Einzelgrab kostet – inklusive Pflege – für 30 Jahre 763 Euro, für zwei Urnen werden 1526 Euro fällig. Hinzu kommen 243 Euro für die Bestattung.

Sitzbänke werden noch aufgestellt, im Zuge der Umgestaltung hat die Stadt auch den Gedenkplatz für anonyme Bestattungen gepflastert, auf dem die vom Heimatbund Berenbostel gestifteten Stelen sowie die Madonna-Statue stehen. „Die Gartenlandschaft muss sich erst noch entwickeln“, sagt Bauermeister. Dessen ungeachtet sind bei seiner Kollegin Sandra Thate schon rund 40 Anfragen eingegangen, die ersten Bestattungen sind auf Anfang Juli terminiert.

"Insel des Lebens" nennt Landschaftsplanerin Christina Stoffers die kleinen Beetflächen im Flussbett. Quelle: Gert deppe

97 neue Sarggrabstellen

Nicht wiederzuerkennen ist das ehemalige Brachgelände nahe der Kapelle im alten Friedhofsbereich. Dort hat die Stadt auf rund 1000 Quadratmetern den „Garten der Stille“ für 97 Sarggrabstellen gestaltet. Eingerahmt von alten Eichen, Kiefern und Robinien ist dafür eine Grünfläche mit gepflastertem Bereich entstanden, auch dort sollen mit Halbschattengewächsen bepflanzte Beetbereiche für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Restarbeiten stehen zwar noch aus, aber auch im „Garten der Stille“ sind ab 1. Juli Bestattungen möglich. Inklusive Pflege und für 30 Jahre kostet eine knapp zwei Quadratmeter große Grabfläche – es können dort auch zwei Särge übereinander in die Erde gelassen werden – 2182 Euro plus 911 Euro für die erste sowie 778 für eine mögliche zweite Bestattung.

In Planung ist bei der Stadt derzeit das dritte Projekt: „Urnen unter Bäumen“ in Anlehnung an einen Friedwald könnte 2022 realisiert werden.

Von Gert Deppe