Mirja Bullerdieck und Wolfgang Ebert sitzen auf 1,5 Metern Abstand in der Lobby des Hotels Bullerdieck. Doch die Distanz täuscht. In den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie sind die Inhaberin des Hotels Bullerdieck und der Geschäftsführer des Unternehmens Laseroptik aus Frielingen wesentlich näher zusammengerückt – zumindest im übertragenen Sinn.

Schon zu Beginn der Krise hatte Ebert etwa mehrere Desinfektionsspender bauen und im Hotel aufstellen lassen. Den größten Beitrag hat sich der Familienunternehmer des Jahres aber bis kurz vor Beginn der Adventszeit aufgehoben. Er schenkte jedem seiner 100 Mitarbeiter ein Paket, dem er schönen und selbst erdachten Namen „Weihnachtsfeier-Notfallset to go“ gegeben hat. Darin enthalten ist unter anderem ein Gutschein für das Hotel Bullerdieck. „Damit können die Leute, sobald das Restaurant wieder öffnen darf, schön zu zweit essen gehen“, sagt Ebert.

Geschenk ist Ersatz für Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier ist für den Geschäftsführer sonst der Höhepunkt des Jahres. „Da gebe ich einen nicht ganz ernst gemeinten Jahresrückblick und zeige Quatschfotos, die ich das Jahr über von den Kollegen gemacht habe“, berichtet Ebert. Anschließend gibt es „nicht-alkoholfreie Getränke“ und dann wird bis in den Morgen getanzt. All das fällt in diesem Jahr aus. Dafür soll das Geschenk zumindest ein kleiner Ersatz sein, hofft der Unternehmer.

Den Weihnachtsbaum mit den Geschenken für seine Mitarbeiter hat Wolfgang Ebert gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Sekretärin geschmückt. Quelle: privat

Besonders wichtig war ihm zudem, dass das Geld dafür in Frielingen bleibt. „Ich will meinen Mitarbeitern eine Freude machen und gleichzeitig den am meisten betroffenen der Krise im Ort helfen“, sagt Ebert. Dabei ist die auch am Unternehmen Laseroptik selbst nicht spurlos vorbeigegangen. „Natürlich ist der Umsatz zurückgegangen, weil unsere Kunden in der ganzen Welt immer mal wieder geschlossen hatten.“ Die Mitarbeiter hätten teilweise andere Arbeiten übernehmen müssen als gewohnt – er habe aber aus „sozialen und wirtschaftlichen Gründen“ niemanden entlassen, versichert Ebert. Im Vergleich zu den Gastronomen sei das aber ohnehin Klagen auf hohem Niveau.

Die Gans gibt’s in diesem Jahr zum Mitnehmen

Mirja Bullerdieck und ihre Familie haben derweil zumindest Klarheit, was das Weihnachtsgeschäft betrifft. Das Restaurant wird nicht wie bis zuletzt gehofft geöffnet sein, kündigt die Inhaberin an. Stattdessen wird der Betrieb Essen zum Mitnehmen anbieten, etwa die Gans to go. Insofern sei die Unterstützung Eberts ein sehr wichtiger Beitrag, sagt Bullerdieck: „Wenn einem so etwas Positives passiert, weiß man: Es lohnt sich, weiterzumachen.“

Von Gerko Naumann