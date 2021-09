Garbsen

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ist in der Nacht zu Dienstag in Garbsen-Frielingen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Helfer mussten eine ältere Frau aus dem Gebäude retten, der Löscheinsatz wird noch mindestens bis zum Morgengrauen andauern.

Das Feuer an der Straße Auf der Hube wurde gegen 4.10 Uhr gemeldet. „Die Dame blieb unverletzt“, sagt Einsatzleiter Nils Wellmanns. Derzeit laufen die Löscharbeiten, diese können allerdings nur unter anderem mit einer Drehleiter von außen stattfinden. Wellmanns: „Alles andere ist zu riskant, da das Gebäude eine Holz-Grundstruktur besitzt.“

Innenangriff zur Sicherheit abgebrochen

Selbst 90 Minuten nach Alarmierung drangen noch immer Flammen und dichter Rauch aus dem Dachstuhl. Zwar rückten die Helfer anfangs auch von innen vor, doch mittlerweile gab wohl die Decke nach. Die Trupps mussten sich aus Sicherheitsgründen zurückziehen.

Wellmanns schätzt, dass der Einsatz insgesamt rund drei Stunden dauern dürfte. Zur Schadenshöhe und Brandursache kann aktuell noch nichts gesagt werden. Die Polizei wird die Ermittlungen nach Abschluss der Löscharbeiten aufnehmen.

Von Peer Hellerling