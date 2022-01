Für schnelles und stabiles Internet: Das hannoversche Unternehmen HTP will in Garbsen-Frielingen im Sommer Glasfaserkabel verlegen. Doch dafür müssen sich 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden.

