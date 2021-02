Auf der Horst/Garbsen-Mitte

Im Planetencenter im Stadtteil Auf der Horst bleibt das erste Geschäft auch nach dem Lockdown geschlossen: Ein Schild am Eingang zum Friseur Hairexpress weist auf das Aus hin. Das bestätigte Centermanager Stefan Sahr. „Das hat aber nicht direkt mit dem aktuellen Lockdown zu tun“, sagte er. Ursache für die Schließung sei die Insolvenz der Friseurkette Klier, zu der Hairexpress gehört.

Für die Besucher des Planetencenters hat Sahr eine gute Nachricht. Die Gespräche mit einem möglichen Nachfolger seien bereits weit fortgeschritten. An gleicher Stelle soll wieder ein Friseurgeschäft öffnen, kündigte Sahr an. Ganz einfach gestalteten sich die Verhandlungen allerdings derzeit nicht, weil Friseure nicht wissen, wann sie wegen der geltenden Corona-Maßnahmen überhaupt wieder öffnen dürfen.

Klier-Filiale im Shopping-Plaza bleibt

Auf dem Schild bei Hairexpress steht auch, dass die Kunden in die Filiale im Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte ausweichen können. Das bestätigte dessen Centermanager Merlin Varol auf Anfrage. Die dortige Klier-Filiale bleibt nach jetzigem Stand geöffnet, sagte er.

Auch von anderen Betreibern der Geschäfte im Einkaufszentrum habe er noch keine Hinweise darauf, dass ein Laden vor dem Aus stehe, so Varol. Das könne sich aber demnächst ändern, befürchtet der Centermanager. „Einige Zeit können die Leute den Lockdown vielleicht noch überbrücken, aber irgendwann wird die Luft dünn.“

Von einer Welle von Insolvenzen kann auch bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Garbsen noch keine Rede sein. Im Gegenteil, bestätigte Stadtsprecher Benjamin Irvin. In den Monaten November und Dezember 2020 seien in der Stadt deutlich mehr Gewerbeanmeldungen (102) als -abmeldungen (63) zu verzeichnen gewesen. Das sei sogar deutlich positiver als in den coronafreien Vorjahren.

Für Lockdown-Folgen ist es wohl noch zu früh

„Von den nackten Zahlen macht sich der aktuelle Lockdown eher nicht bemerkbar“, stellte Irvin fest. Es sei aber wohl zu früh dafür, da sich „vermutlich viele Gewerbetreibende mit den Coronahilfen über Wasser halten“. Immerhin: Nach Kenntnis der Verwaltung hat bisher kein namhaftes Garbsener Unternehmen wegen der Corona-Folgen eine Gewerbeabmeldung eingereicht.

