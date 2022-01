Schloß Ricklingen

Jagen ist im Trend. Das merkt auch Dirk Grahn von der Jagdschule Schloß Ricklingen. Wie kommt man zum Jagdschein? Und was für Kosten kommen auf den angehenden Jäger und die angehende Jägerin zu? Hier erklären wir die wichtigsten Fragen.

Wie alt sollte man für den Jagdschein sein?

„Man ist nie zu alt für den Jagdschein“, sagt Jagdlehrer Dirk Grahn. „Das Einzige, was man verschenkt hat, ist die Zeit davor, in der man nicht zur Jagd gehen konnte.“ Er habe schon über 70-Jährige in der Jagdschule sitzen gehabt. Möglich ist die Jagdprüfung ab 16 Jahren. Bis zum 18. Lebensjahr erhält man einen Jugendjagdschein.

Wie teuer ist der Jagdschein?

In der Regel kosten die Kurse zwischen 1000 und 3000 Euro, man kann aber auch bis zu 5000 Euro dafür zahlen. „Es lohnt sich zu prüfen, was enthalten ist“, sagt Grahn. Bei der Schule in Schloß Ricklingen kostet der Kurs rund 2500 Euro, inklusive Schießtraining. 200 Euro Prüfungsgebühr kommen noch obendrauf. Die Kombikurse laufen in Garbsen an vier Wochenenden, plus eine Blockwoche. Hauptsächlich darin enthalten sind die Theorielehre, aber auch praktische Übungen und mehrere Tage auf dem Schießstand.

Was wird geprüft?

Von insgesamt 2500 Fragen werden 100 schriftlich abgefragt – aus den Bereichen „dem Jagdrecht unterliegende und andere frei lebende Tiere“, Jagdwaffen, Naturschutz, Wildkrankheiten und weitere Themen. In einer mündlichen Prüfung wird dieses Wissen noch einmal vertieft abgefragt. Zudem gibt es eine Schießprüfung, bei der fünf von 15 Tontauben getroffen werden müssen. Mehrere Treffer auf einen künstlichen Rehbock auf 100 Meter Entfernung und auf einen laufenden Keiler (ebenfalls eine Attrappe) sind Pflicht.

Mit welchen laufenden Kosten muss der Jäger und die Jägerin rechnen?

„Man braucht kein Revier zu pachten“, so Grahn. „Kann man aber auch nicht gleich“, räumt er ein, „man muss erst drei Jahre Jagdscheininhaber sein, um pachtfähig zu sein.“ Er empfiehlt Kontakte in der Jägerschaft, um bei anderen mitzugehen und Erfahrungen zu sammeln, etwa bei einer Treibjagd, bei der oft Hilfe gebraucht wird.

Für das Equipment – von der Waffe bis zu Kleidung – kann man 10.000 Euro und mehr hinblättern. „Man kann aber auch nur 1000 Euro ausgeben“, so Grahn. Eine einfache und naturtaugliche Kleidung und eine gebrauchte Waffe tun es für den Anfang auch. „Gute gebrauchte Waffen werden immer wieder von älteren Jägern verkauft“, sagt er. Statt mehrerer Tausend Euro kostet ein Gewehr dann nur ein paar Hundert Euro. Vorgeschrieben ist ein Waffenschrank, um das Gewehr zu Hause sicher zu verwahren. Rund 1000 Euro würde Grahn für den rechnen.

Alle drei Jahre muss der Jagdschein zudem für 190 Euro verlängert werden. Eine Jagdhaftpflichtversicherung ist ebenfalls notwendig. „Kostet um die 120 Euro alle drei Jahre“, sagt Grahn. Die Kosten für ein gepachtetes Stück Jagdrevier sind dagegen sehr unterschiedlich. „Hier kostet es etwa 5 Euro pro Hektar, in Rehburg-Loccum 33 Euro pro Hektar. Aber dafür gibt es dort auch Rotwild.“ In Garbsen liegt der Schwerpunkt des jagbaren, größeren Wilds auf Rehen und Wildschweinen.

Von Simon Polreich