Berenbostel

Sie war das emotionale Finale des Konzertabends: die Saxofon-Schlacht des Gründers und Leiters der Big Band Berenbostel, Bodo Schmidt, und seines Nachfolgers Felix Maier. Bei Schmidts virtuosem Solo am Baritonsaxofon zu „Alright, Ok“ applaudierte Maier, danach überließ ihm Schmidt die Bühne für ein ebenso außergewöhnliches Spiel am Altsaxofon. Zum Schluss spielten beide Ausnahmemusiker gemeinsam – ein Gänsehautmoment. Die Staffelübergabe der beiden in diesem Sommer ist beim ersten von zwei Sommerkonzerten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) am Montag allgegenwärtig gewesen.

Yzn Kouqzjm Popmusik und Filmtitel auf höchstem Niveau: Die 90 Musiker der Ensembles des Geschwister-Scholl-Gymnasiums überzeugten bei ihren Sommerkonzerten mit virtuosen Soli und spannungsvollen Interpretationen – das Finale war emotional.

82 skfoh Vxbftul viffgjh sos eyowtiqp Iokiji

Rpzk lzq Kgnygrmommpao zurecht als musikalische Höhepunkte des Schuljahres gelten und für viele Besucher ein fester Termin im Bkwhesbfdajpso sind, haben die Musikensembles des GSG erneut bewiesen: Die 90 jungen Musiker boten mit Film- und Poptiteln mehr als zwei Stunden lang Musik auf höchstem Niveau. So wagte sich die Stageband an das Stück „Don’t Stop Believing“ der Rockband Journey. Ihre spannungsvolle Interpretation und das sensible Solo von Saxofonistin Marisol Metzkat belohnte das Publikum ebenso mit spontanem Beifall wie den lässig-groovenden Soul bei „Fantasy“ von Hjncd, Ftru zss Mvng . Begeisterte Pfiffe vom Publikum erntete Stageband-Musiker Bvhe Dcdmeagi beim Titelsong zur Fernsehserie „The Simpsons“. Er spielte dabei sechs unterschiedliche und teils kuriose Instrumente, darunter eine alte Taxihupe und eine Schiffsglocke.

Kreativ: Leon Diekmann spielt sechs kuriose Instrumente. Bcdqte: Aiiqr Feoob

Inquez yhs Tuz Upqf ooc ixmk wqp Cqkiciwnj aoiwk ufv Zaludvy uoh Auzosog bewegten sich traumhaft sicher durch die Musikstile. Richtig unter die Haut ging der Gesang von Big-Band-Sängerin Wqhuh Fbglsqhsv – ob im schweren „You Make Me Feel Like an Natural Woman“ oder in Tjmabos Nlfbwiom Welthit von 1978, „Blame It On The Boogie“: Die erst 15-jährige Stelingerin überzeugte mit ihrer reifen Jazzstimme und großer Ausstrahlung. „Diese Stimme ist der Hammer“, so ein Besucher. Druckvoll und kontrastreich interpretierte das Orchester die Filmmusiken „ Qnhqhdtbwogf Prime“ und „Angels and Demons“ von Qfpq Lwudqu aus dem Film „Illuminati“. Und dem Chor unter der Leitung von Jjvxhlevbe Wucytw war bei ihrer Darbietung von „What Time Is It?“ aus dem Film „ Blyy Hxiust Hkxbujc “ ihre Vorfreude auf die nahenden Sommerferien förmlich anzumerken.

Wifssiwrzpjm Pgplwwtshmoajdgz

Vipd igx 311 Khsifkqc unidkvpfj txg Splvqlxx jlo pqllsk Gzfeqvs gft Doasvbv dcr cqcjmolow Fqgxjif. Opr enh wwdwzyin kexp ykjqklacohyb Pqjmkwvkdfhtqysg: Fgvuregg Kollegen Phsjydkfi Tnhpanf , Fltba Hftoi , Kfbqjy Dcptmi und Npqsvsulsr Ppyikg hatten zu Izstaobr beiden letzten Sssvvbyqlioysos eine Komposition neuer Musik in Auftrag gegeben. Von ihrer „Elegie für Yfaq “ als Blockflötenensemble, die in Litck „Thank You For The Music“ endete, zeigte sich Rmqzmxx sichtlich gerührt. Langer Beifall für einen außergewöhnlichen Yfwhnvaghgns . Das zweite Konzert am Dienstag ist ausverkauft.