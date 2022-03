Berenbostel

Alle Jahre wieder klimpert es in der Medaillensammlung von Mathe-Ass Roman Bergmann. Der 18-Jährige nimmt seit der fünften Klasse an der Mathematik-Olympiade teil und sammelt seit dem einiges an Edelmetall. 2015 und 2016 räumte er dabei sogar die Silbermedaille ab. Vor wenigen Tagen bekam der Schüler seine bereits fünfte Medaille. Es wird seine letzte sein. Bergmann steht kurz vor seinen Abiturprüfungen am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Berenbostel.

Experte für logisches Denken

Bereits seit einigen Jahren beschäftigt sich Bergmann auch in seiner Freizeit mit kniffeligen mathematischen Problemstellungen. „Wenn man dann wirklich die Lösung findet, dann ist es schon ein kleines Glücksgefühl“, berichtet Bergmann, der in seiner Freizeit sonst als Hobby-Fußballer aktiv ist.

Die Aufgaben in den Wettbewerbsklausuren sind ebenfalls alles andere als einfach. Sie überdecken verschiedene Mathematik-Aufgabenfelder wie Analysis oder Geometrie. Wenn es um die Spitzenplätze geht, braucht man laut Bergmann auch ein kleines Quäntchen Talent: „Ich glaube schon, dass ich ein angeborenes Talent für das mathematisch-logische Denken habe.“

Entscheidung dieses Mal nur virtuell

Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweiter Wettbewerb, dessen Tradition bis ins Jahr 1961 zurückgeht. Dieser verläuft in vier Abschnitten. Los geht das Event als „Hausaufgabenrunde“ auf Klassenebene. Danach geht es weiter in die Regionalrunde, gefolgt von der Landes- und Bundesrunde. Für die Landesrunde ist Bergmann schon etliche Male nach Göttingen gefahren.

Dieses Jahr fanden die beiden vierstündigen Wettbewerbsklausuren allerdings nur virtuell statt. Bei seinem letzten Antritt hätte sich das Bergmann anders gewünscht: „Es ist echt schade, dass es diesmal nur online ablief. Sonst hat mich immer mein Vater nach Göttingen begleitet, wo wir mit den anderen Leuten vor Ort eine echt schöne Zeit hatten.“

Roman Bergmanns Medaillensammlung von der Mathe-Olympiade. Quelle: Curdt Blumenthal

Glücklich mit Bronze

Dass es für Bergmann dieses Mal nur für Bronze gereicht hat und ihm höchstwahrscheinlich der Einzug ins Bundesfinale verwehrt bleibt, kann der Garbsener verschmerzen: „Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, weil ich letztes Jahr gar nicht erst so weit gekommen bin“, erklärt der Mathe-Profi, der letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt den Einzug in die Landesrunde verpasst hat.

Jetzt hat Bergmann ohnehin erst einmal andere Sachen im Kopf: Bald stehen die Abiturprüfungen an – natürlich auch in Mathematik. Danach möchte er sich auch im Studium mit Mathe beschäftigen. „Vielleicht etwas mit Wirtschaft“, überlegt der GSG-Schüler mit Blick auf die Zukunft.

Von Curdt Blumenthal