Berenbostel

Die Polizei Garbsen ist am späten Sonnabendabend einem Hinweis nachgegangen, wonach die Gäste einer Kneipe in Berenbostel gegen Corona-Regeln verstießen. Ihren Angaben zufolge stellten die Beamten fest, dass eindeutig gegen die Abstandsregeln verstoßen wurde. Als sie die Personalien eines Garbseners aufnehmen wollten, ging dessen Mutter dazwischen und griff einen der Beamten an. Die stark betrunkene Frau versuchte, ihn zu schlagen. Um den Angriff abzuwehren, musste Pfefferspray eingesetzt werden. Die Angreiferin wurde festgenommen, nach kurzer Zeit aber wieder entlassen.

Mehrere Verfahren eingeleitet

Der Polizist blieb unverletzt. Gegen die Frau wurde ein Verfahren werden eines tätlichen Angriffs gegen den Beamten eingeleitet. Zudem müssen sich mehrere Gäste wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln verantworten.

Von Linda Tonn