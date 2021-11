Altgarbsen

Ob das leuchtende Rot der Geranien vor der weißgetünchten Wand ihres Elternhauses oder die Geborgenheit unter dem dunkelblauen Abendhimmel: Die Kraft der Farben bestimmt das Leben und Arbeiten von Anna Wiesinger. „Farben provozieren Emotionen“, ist die Künstlerin überzeugt. „Das habe ich selbst erlebt“, schreibt sie. „Und zwar als ich die Glasfenster in der gotischen Kirche meiner Kindheit kennen- und lieben lernte.“ Wiesingers Bilder sind von Sonnabend, 27. November, bis Sonntag, 5. Dezember, in der Galerie von Shahin Hesse in Altgarbsen zu sehen. Genannt hat die Künstlerin ihre Ausstellung „Im Licht der Farben.“

Gezeigt werden meist Bilder in Ölmalerei, viele davon in großen Formaten, mal abstrakt, mal figurativ. Die Werke der Malerin, die in eigenen Ateliers in Berlin und im kleinen Ortsteil Künsche der niedersächsischen Stadt Lüchow arbeitet, sind ebenso kraftvoll wie suggestiv. Denn das Leben in dem kleinen Dorf im Wendland hat Wiesingers künstlerisches Arbeiten ebenso geprägt wie ihre Kindheit in Österreich und viele Studienreisen, etwa in die USA, nach Mexiko, Kuba, Nord- und Ostafrika und Sri Lanka.

„Die Essenz der Natur erlebte ich als Stille, Kraft und Unbegrenztheit“, schreibt die Künstlerin, Jahrgang 1958, die aus dem österreichischen Königswiesen stammt. „Diese Erfahrung soll sich in meinen Bildern widerspiegeln.“ Sie sei überzeugt, dass die universelle Sprache der Kunst die eigene Wahrnehmung und die Interaktion in der Gesellschaft verändern und erweitern könne.

Im Bild "Siesta" trifft Farbe auf Natur: Anna Wiesinger stellt vom 27. November bis 5. Dezember in der Galerie von Shahin Hesse in Altgarbsen aus. Quelle: Privat

Wiesinger studierte in Linz, Berlin und Sofia

Wiesinger studierte an der Kunstuniversität Linz, erhielt ein Begabtenstipendium und nach Abschluss des Studiums den Talentpreis Oberösterreich für junge Künstler. Zudem studierte Wiesinger an der Akademie der Künste in Berlin sowie an der Akademie der bildenden Künste in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

In Berlin hat sie die Garbsener Galeristin und Künstlerin Shahin Hesse kennengelernt. „Ich freue mich sehr, diese Künstlerin in meinen Räumen präsentieren zu können“, sagt Hesse. Ihre Galerie, 2016 eröffnet, zeigt ausschließlich zeitgenössische Kunst.

Die Vernissage am Sonnabend, 27. November beginnt um 11 Uhr. Künstlerin Anna Wiesinger ist anwesend. Die Galerie am Fiernhagen 32 ist sonnabends und sonntags jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet und nach Vereinbarung unter Telefon (0170) 6618419. Es gilt die 3-G-Regelung, zudem besteht im Innenraum der Galerie die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Weitere Informationen gibt es im Internet auf galerie-hesse.de.

