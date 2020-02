Havelse

20 Minuten muss sich Gallus Schechner konzentrieren, 20 Minuten, in denen seine Hände vier Stücke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Claude Debussy und Franz Liszt spielen. Ohne Noten wird er an einem fremden Flügel sitzen – wie gut sein kleines Konzert war, entscheidet eine Jury. Mitte März tritt der 17-jährige Schüler der Musikschule Garbsen beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert in der Musikhochschule Hannover an.

23 Punkte beim Regionalwettbewerb

Mit dem gleichen Programm aus vier verschiedenen musikalischen Epochen hatte er sich Ende Januar beim Regionalwettbewerb in Laatzen gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Von maximal 25 Punkten erhielt er 23 – das war die Eintrittskarte für den Landeswettbewerb.

Seit sechs Jahren nimmt der Schüler Unterricht im Klavierspielen. Einmal in der Woche sitzt er zusammen mit seiner Lehrerin Polina Kuzmenko im Probenraum. Sie feilen an Ausdruck, Klang und Präzision. „Ich kann ihm nur das passende Programm zusammenstellen und helfen, das Spiel zu verbessern“, sagt Kuzmenko. „Der Rest ist seine Arbeit.“

Schechner nimmt diesen Auftrag sehr ernst. Bis zu sechs Stunden habe er teilweise in den vergangenen Wochen täglich geübt, sagt er. Normalerweise sitzt er nach der Schule drei bis vier Stunden am Klavier.

Er weiß, was beim Landeswettbewerb auf ihn zukommt. Schon einmal hatte er den Sprung dorthin geschafft. „Beim Regionalwettbewerb wollte ich schon auf dem ersten Platz landen“, sagt der 17-Jährige. Doch im Vergleich mit den besten Klavierspielern in Niedersachsen bleibt er bescheiden: „Mal sehen, wofür es reicht.“

„Eine gute Motivation“

Nein, Preise seien nicht das Ziel, sagt seine Lehrerin. Und dennoch: „Wettbewerbe sind eine gute Motivation.“ Die gebürtige Ukrainerin ist seit 50 Jahren Musiklehrerin. Sie hat mit ihren Schülern an zahlreichen Wettbewerben teilgenommen. „Sie sieht, was in den Schülern steckt und fördert sie dementsprechend“, sagt Musikschulleiterin Evelyn Jagstaidt, die sich darüber freut, dass immer wieder Schüler ihrer Einrichtung bei Jugend musiziert erfolgreich sind.

Die 20 Minuten, die Schechner vor der Jury spielt, sind entscheidend. „Man muss alles, was man hat, da reinstecken“, so Kuzmenko. Es ginge nicht nur um Töne und Rhythmen – „wir machen richtige Musik“. Sie ist stolz, dass es wieder einmal einer ihrer Schüler geschafft hat.

Keine Angst vor der Bühne

Gemeinsam mit Familie und Freunden wird die Klavierlehrerin bei Schechners Auftritt in Hannover mitfiebern. Angst vor dem Auftritt auf der Bühne hat der Schüler eigentlich nicht mehr. „Ich spiele so viele Konzerte“, sagt er. „Irgendwann sieht man einfach nur noch die Tasten und legt los.“

Trotz seiner Erfolge will der Zwölftklässler die Musik aber nicht zum Beruf machen. Er habe darüber nachgedacht und sind dagegen entschieden, so Schechner. „Das Klavierspielen ist ein Hobby. Das soll auch so bleiben.“

Info: Alle Preisträger des Regionalwettbewerbs treten am Sonntag, 16. Februar, bei einem Konzert um 16 Uhr im Schloß Landestrost in Neustadt auf.

Von Linda Tonn