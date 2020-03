Horst

Vier Archive in der Region Hannover laden für Sonnabend, 7. März, zum Tag der Archive ein – das Garbsener Stadtarchiv in Horst ist eines davon. Die Einrichtung an der Lehmstraße 1 öffnet von 13 bis 17 Uhr seine Türen für Besucher. Der Tag steht unter dem Motto „Kommunikation – Von der Depesche bis zum Tweet“.

Dazu passend bietet das Archiv für 16 Uhr einen Vortrag an: Er beschäftigt sich mit dem Thema, wie sich private digitale Daten langfristig sichern lassen.

Führungen und historische Fotos

Besucher können bei Führungen um 13.30 Uhr und um 15 Uhr einen Einblick hinter die Kulissen des Archivs bekommen – und auch in die sogenannte Schatzkammer. Die Anmeldung dafür ist vor Ort möglich. Ab 14 Uhr gibt es die Gelegenheit, einen größeren Bestand an Fotografien aus den Stadtteilen Berenbostel, Garbsen-Mitte und Stelingen zu besichtigen.

Die Bilder stammen aus mehreren Jahrzehnten, auch der Fotograf steht zu Gesprächen bereit. Zudem stellt sich der Stadtarchivverein vor.

„Jeder Besucherin erhält zudem eine exklusive Ansichtskarte, mit der wieder einmal eher traditionell kommuniziert werden kann“, heißt es in der Ankündigung.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz