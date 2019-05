Garbsen-Mitte

„Ich möchte nicht, dass rechte und radikale Parteien ins Parlament einziehen und wünsche mir ein starkes und soziales Europa mit mehr Solidarität“, sagt Helga Henze. Deshalb ist die Garbsenerin zur Briefwahlstelle ins Rathaus gegangen und hat ihr Kreuz für die Europawahl gemacht. Am Sonntag, 26. Mai, wird ein neues Europäischen Parlament gewählt. Seit Beginn der Woche kann man im Ratssaal vorab wählen. Am Donnerstagvormittag herrscht dort reger Betrieb: Bürger kommen mit ihren Benachrichtigungskarten, geben sie ab und erhalten dafür den Wahlzettel und einen roten Umschlag. Dann können sie in den Kabinen ihr Kreuz machen. Die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Shalin Siewert, Annalena Menze und Ariane Ulbrich als Leiterin der Briefwahlstelle müssen den Überblick behalten. Akribisch haken sie die Namen der Wähler im Verzeichnis ab. „Jeder hat nur eine Stimme“, sagt Ulbrich – obwohl auf dem langen Wahlzettel 40 Parteien aufgelistet sind. „Man kann aber auch nur den Personalausweis vorlegen, um die Wahlunterlagen zu bekommen, oder sie sich zuschicken lassen.“

Zur Galerie Mehr als 2500 Garbsener haben in der ersten Woche seit Öffnung der Briefwahlstelle im Saal des Rathauses ihre Stimme abgegeben. Der Trend zur Briefwahl wird nach Angaben der Stadt größer.

44.569 Garbsener sind wahlberechtigt

Seit der Öffnung der Briefwahlstelle am 6. Mai haben schon mehr als 2500 Garbsener ihre Stimme abgegeben. Wahlberechtigt sind insgesamt 44.569. Auch in Garbsen wohnende EU-Bürger dürfen wählen, wenn sie zuvor einen Antrag bei der Stadt gestellt haben. „Rund 20 haben einen Antrag zur Teilnahme an der Wahl gestellt“, sagt Ulbrich. „Ein Garbsener, der derzeit in Mexiko lebt, hat ebenfalls seine Wahlunterlagen beantragt. Es gibt auch Deutsche im Ausland, die wählen wollen“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Für die Verwaltung bedeutete die Europawahl wie andere Wahlen auch einen hohen Aufwand. „Die Briefwahlstelle im Rathaus muss eingerichtet werden und Personal dafür abgestellt werden“, sagt Irvin. Vor dem Wahltag müssten Wahllokale mit Kabinen und Wahlurnen ausgestattet werden. Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung in Garbsen bei 47,7 Prozent.

Briefwahlstelle ist bis 24. Mai geöffnet Die Briefwahlstelle zur Europawahl im Saal des Rathauses ist montags und donnerstags von 8.30 bis 12 sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Dienstag kann von 8.30 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr gewählt werden. Mittwochs und freitags können Briefwähler ihre Stimme von 8.30 bis 12.30 Uhr abgeben. Am Freitag vor der Wahl, 24. Mai, ist die Briefwahlstelle von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stadt Garbsen beteiligt sich am Sonnabend, 11. Mai, am Europafest auf dem Opernplatz in Hannover und zeigt an Stand 27 mit Vertretern der Partnerstädte Hérouville-St.-Clair und Wreschen, wie gut Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern funktionieren kann. Am Aktionstag gibt es am Stand der Stadt Informationen zu den drei Städten. Das Fest beginnt um 12 Uhr.

Der Trend, im Vorfeld per Briefwahl seine Stimme abzugeben, wachse, sagt Irvin. Es sei ein Interesse an dieser Europawahl spürbar – auch wegen des Brexits und dem Erstarken der Rechtspopulisten. „Wenn alle hingehen, kann man auch was ändern. Es ist ein Glück, dass wir wählen dürfen“, sagt Karl Driever, der gerade sein Kreuz gemacht hat. Ähnlich denkt die 64-jährige Sylvia Krull: „ Europa muss erhalten werden, es muss stabiler werden, denn es ist ja momentan sehr am Bröckeln. Wenn wir uns alle zurückhalten, dann passiert gar nichts.“ Auch Gisela Küsters aus Schloß Ricklingen hat ihr Kreuz gemacht, um die Europäische Union zu stärken: „Ich gehe wählen, weil wir allein als Land gar nichts mehr bewirken können, sondern nur in der Gemeinschaft anderer Länder. Sonst könnten wir uns gegen China oder die USA nicht behaupten.“

Stadt sucht noch Wahlhelfer

Wählen dürfen Personen ab dem 18. Lebensjahr, die seit mindestens drei Monaten in Deutschland oder einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union leben. Auf der Benachrichtigungskarte ist auch das Wahllokal verzeichnet, in dem die Wähler wählen können. „In Garbsen gibt es 50 Wahllokale und 400 ehrenamtliche Wahlhelfer“, sagt Irvin. Die Stadt suche jedoch noch Helfer in allen Bereichen vom Wahlvorstand bis zum Beisitzer, darunter gerne auch junge Menschen ab 18 Jahren. „Helfer können sich gerne per Mail an wahlen@garbsen.de melden oder auf der Stadtseite unter www.garbsen.de auf den Button Wahlhelfer drücken“, sagt Ulbrich.

Von Anke Lütjens und Ann-Christin Weber