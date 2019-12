Garbsen-Mitte

Wer 2020 gleich mit einer guten Tat beginnen will, schließt sich einer Gruppe von Garbsenern an, die am Neujahrstag rund um den Berenbosteler See Müll aufsammeln. Treffpunkt ist um 12 Uhr am großen Spielplatz am Berenbosteler See. Bei einem Spaziergang um den See sollen die Reste der Silvesternacht und anderer Abfall aufgehoben werden. Müllsäcke werden gestellt. Gegebenenfalls sind Handschuhe mitzubringen.

Der Naturschutzbund Garbsen unterstützt die Aktion. „Einen besseren Start ins neue Jahr kann es eigentlich doch nicht geben, wenn es darum geht, die ersten guten Vorsätze in die Tat umzusetzen“, sagte die zweite Vorsitzende, Martina Märtz.

Von Linda Tonn