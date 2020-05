Berenbostel

Es war so etwas wie Berenbostels gute Stube, doch nun ist es Geschichte: Das Gasthaus Reddert an der Dorfstraße hat zum 30. April geschlossen. Gastwirt Fritz Reddert und seine Frau Evelin geben die Gaststätte, die vor 120 Jahren als „Ausspannwirtschaft Konrad Bruns“ begann und seitdem in Familienbesitz war, aus Altersgründen auf. Vor knapp zwei Jahren hatte Reddert bereits den großen Saal geschlossen. Nach einem aufwendigen Umbau hatte dort eine Physiotherapie-Praxis eröffnet.

Zur Zukunft des gelben Klinkerbaus kann der Gastwirt noch nichts Konkretes sagen. „Wir haben leider keine Nachfolger gefunden“, sagt Reddert. Allerdings habe man einige Gespräche geführt, es habe sogar eine Kaufanfrage gegeben.

„Schwere Entscheidung“

Damit verliert Berenbostel nach der Gaststätte Döpke/Zur Post an der Ecke Rote Reihe/ Hermann-Löns-Straße ein weiteres und damit das letzte Traditionsgasthaus. Bereits 2014 war das Restaurant der Familie Baumgarten „Zum Dicken Fritz“ an der Osterwalder Straße an einen neuen Besitzer gegangen.

„Meiner Familie und mir ist die Entscheidung schwergefallen“, sagt Fritz Reddert. Der 64-Jährige hat im heimischen Gasthaus eine Ausbildung zum Koch gemacht, seit 1975 mitgearbeitet und es 1984 von seiner Mutter Frida übernommen. Eigentlich wollte er die Gaststätte erst im Jahr 2021 mit seinem 65. Geburtstag aufgeben, berichtet der Gastwirt.

Doch wegen gesundheitlicher und anderer persönlicher Gründen überlegte das Ehepaar, früher zu schließen. „Und dann kam Corona“, so Reddert. Seit Mitte März musste die Gaststätte geschlossen bleiben. „Damit stand unser Entschluss fest.“

Die Gaststätte Reddert an der Dorfstraße Berenbostel hieß früher Bruns und wurde 1900 gegründet. Quelle: privat

Redderts Hähnchen sind bekannt

„Ich bedauere sehr, dass Reddert schließt“, sagt Ortsbürgermeister Gunther Koch ( CDU). Damit falle insbesondere für viele Alt-Berenbosteler ein wichtiger Treffpunkt weg. „Aber gleichzeitig habe ich Verständnis für die Situation der Familie.“ Er verbinde viele Erinnerungen mit dem Gasthaus, darunter etliche Neujahrsempfänge, Ortsratssitzungen und Familienfeiern.

„Mein ältester Bruder hat dort 1962 geheiratet“, berichtet Koch. „Für die Reddert-Hähnchen kamen die Gäste sogar von weit her.“ In den drei letzten Tagen vor der Schließung hat das Ehepaar Reddert mehr als 200 halbe Hähnchen verkauft – zum Abholen.

Die Hähnchen wird auch Gabi Wilke aus Berenbostel vermissen. „So eine knusprige Haut bekommt keiner hin, außer Reddert“, sagt sie. Für die 62-Jährige, die auch als Vorstandsmitglied des Jazzclubs Garbsen etliche Konzerte im Reddert-Saal mitorganisiert hatte, gehören Berenbostel und Reddert einfach zusammen. „Ich kenne das Gasthaus seit 55 Jahren“, sagt sie. Damals habe es im Ort nur geheißen: „Man geht zu Tante Frida“, erinnert sie sich.

„Schade, dass die Gaststube schließt“, sagt Marlies Jasiniok, Vorsitzende des Heimatvereins und für die SPD im Ortsrat. Sie und ihr Mann haben 1973 im Reddert-Saal geheiratet. Sie erinnere sich noch genau, wie die Beiköche, die ihre Familie mitbringen durfte, am Vortag der Hochzeit Spargel und Kartoffeln auf dem Hof der Gaststätte schälten. „Eigentlich wollten wir bei Reddert auch unsere Goldene Hochzeit feiern“, sagt Jasiniok. „Das wird leider nichts.“

Von Jutta Grätz