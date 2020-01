Altgarbsen

Hans-Stefan Niebler hat es genau ausgerechnet: Um 87 Prozent haben sich die Gebühren für die Straßenreinigung für sein Haus in zweiter Reihe erhöht. Mit Bleistift hat er die Zahl auf dem aktuellen Gebührenbescheid notiert. 33,12 Euro zahlte er bislang pro Jahr, 61,95 Euro sind es jetzt. „Wir zahlen jetzt fast doppelt so viel wie bislang und das, obwohl wir überhaupt keinen Nutzen von der Reinigung haben“, sagt Niebler.

Das Haus in der Calenberger Straße liegt in zweiter Reihe und ist nur über einen schmalen Weg zu erreichen. „Der Weg ist ein Privatweg, wir müssen ihn selbst sauber machen“, sagt der Altgarbsener. Auch für den darunterliegenden Kanal müssten die Anwohner privat aufkommen.

Neue Berechnung seit Januar 2020

Grund für Nieblers Unmut ist die neue Berechnung der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Die Stadt Garbsen hat sie zum 1. Januar angepasst. „Für die meisten Bürger der Stadt Garbsen wird sich nicht viel ändern“, hieß es. Nur eben für Eigentümer von Grundstücken mit einer „Sonderform“ – zum Beispiel sogenannter Hinterliegergrundstücke. „Sie werden nach der neuen Regelung etwas mehr zahlen“, so die Stadtverwaltung.

Das Haus der Nieblers liegt in zweiter Reihe und ist nur über einen Privatweg zu erreichen. Quelle: Linda Tonn

Bislang wurden die Gebühren für die Straßenreinigung nach dem Frontmetermaßstab berechnet. Je größer der Bereich, der an die Straße angrenzte, desto höher waren die Gebühren. Wer in zweiter Reihe wohnte und nur über einen schmalen Weg an die öffentliche Straße angeschlossen war, zahlte weniger.

Vorteil für bestimmte Grundstücke

Im Januar 2017 hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschieden, dass diese Berechnung bestimmte Grundstücke mit einer Sonderform bevorzugt. Der Frontmetermaßstab wurde nicht im Allgemeinen für rechtswidrig erklärt, sondern nur in der konkreten Umsetzung der Stadt Barsinghausen. „Da auch die Gebührensatzung der Stadt Garbsen gleiche oder ähnliche Regelungen enthielt, ergab sich die Notwendigkeit für eine Änderung der Satzung“, heißt es aus dem Garbsener Rathaus.

„Quadratwurzelmaßstab“, lautet nun das Schlüsselwort: Seit Januar 2020 leitet sich die Gebühr für Reinigung und Winterdienst in Garbsen von der tatsächlichen Fläche des Grundstücks ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Grundstück unmittelbar an eine Straße grenzt oder – wie bei den Nieblers in Altgarbsen – in zweiter oder dritter Reihe hinter anderen Grundstücken liegt.

„Die Idee an sich finde ich nachvollziehbar“, sagt Christine Niebler. „Das ist natürlich fairer. Aber das Prinzip Hinterlieger ist eben auch, dass man keinen Zugang zur öffentlichen Straße hat.“

Das Ehepaar verweist zudem auf einen Zusatz in der geänderten Satzung: „Bedingt durch den Maßstabswechsel werden alle Grundstücke, die von den maschinell gereinigten Straßen erschlossen werden, neu berechnet.“

Privatweg führt zum Haus

„Wir nutzen einen Privatweg, um zu unserem Haus und zu unserer Garage zu kommen“, sagt Hans-Stefan Niebler. Ebenso wie seine Nachbarn in zweiter Reihe müssten sie privat dafür sorgen, dass der Zuweg zur Straße frei von Blättern oder Schnee sei. „Wenn die Stadt Garbsen hier mit ihrem Reinigungswagen durchfahren würde, würde ich auch zahlen“, so Niebler. Er will gegen den Bescheid Widerspruch einlegen. „Ich fühle mich über den Tisch gezogen.“

Natürlich seien 60 Euro im Jahr keine große Summe, gesteht Niebler. „Wir fühlen uns trotzdem ungerecht behandelt.“

Einen von allen Gebührenzahlern als gerecht empfundenen Maßstab könne es nicht geben, heißt es in einem Informationsschreiben der Stadt Garbsen. „Es wird immer eine Vielzahl von Gebührenpflichtigen geben, die sich individuell ungerecht behandelt fühlen.“

