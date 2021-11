Garbsen

Auf die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern will die Polizei in Garbsen künftig verstärkt achten. Am Dienstag, 9. November, werden mehrere Verstöße deutlich teurer, weil eine Neuerung des Bußgeldkatalogs in Kraft tritt, erläutert der Verkehrssicherheitsberater der Garbsener Beamten, Karsten Schröder. Und die Polizei will auch schärfer kontrollieren – Autofahrer, aber auch Radfahrer selbst.

So wird das Parken auf Rad- und Gehwegen künftig 55 Euro kosten. Gleiches gilt für das Halten auf sogenannten Schutzstreifen für den Radverkehr und das Halten in zweiter Reihe. „Kommt es zu Behinderungen oder Gefährdungen, können Bußgelder bis 110 Euro sowie Punkte auflaufen“, so Schröder.

Rücksichtslosigkeit wird doppelt so teuer

Achtung beim Einbiegen: Auto- und Motorradfahrende, die beim Abbiegen keine Rücksicht auf Fußgänger nehmen und diese gefährden, zahlen künftig 140 statt 70 Euro, außer einem Punkt im Flensburger Fahreignungsregister gibt es einen Monat Fahrverbot. Aber auch Fahrradfahrer selbst werden künftig mehr in die Pflicht genommen – und zwar nicht zu knapp. „Radfahrenden drohen in solchen Fällen 70 Euro und ein Punkt“, so Schröder.

Außer zahlreichen anderen Verstößen werden auch Geschwindigkeitsüberschreitungen künftig teurer. So fallen innerorts bei einer Überschreitung von 16 bis 20 Kilometern pro Stunde künftig 70 Euro statt wie bisher 35 Euro an.

Einen umfassenderen Überblick über die Neuerungen im Verkehrsrecht gibt es unter anderem auf der Internetseite des Bundesministeriums für Verkehr.

Die Polizei wird die Situation demnächst schärfer beachten. Schröder weist darauf hin, dass die Dienststellen der Inspektion Garbsen in nächster Zeit verstärkt insbesondere regelwidriges Verhalten von Radfahrenden und gegenüber Radfahrenden kontrollieren und ahnden werden.

Von Simon Polreich