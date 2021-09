Garbsen-Mitte

Anfang nächster Woche beginnt die Sanierung des Gehwegs an der Havelser Straße in Höhe der Einmündung zur Granatstraße. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitte unterteilt. Diese werden dafür jeweils gesperrt. Die Arbeiten sollen Mitte November abgeschlossen sein, kündigt Stadtsprecherin Christina Lange an.

Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer

Zunächst wird das Stück östlich der Einmündung der Granatstraße/Havelser Straße bis zum Stichweg zur Edith-Stein-Straße saniert, so Lange. Anschließend folgt der Ausbau des Gehweges westlich der Granatstraße/Havelser Straße bis zum Stichweg zur Turmalinstraße. Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer werden ausgeschildert, heißt es von der Verwaltung.

Von Gerko Naumann