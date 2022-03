Garbsen

So richtig rund läuft es noch nicht mit den gelben Säcken in Garbsen. Jetzt bietet die Stadt Garbsen Bürgern Unterstützung an, deren Müll liegen geblieben ist.

Hintergrund des Engagements: Seit Jahresbeginn ist die Firma RMG im Garbsener Stadtgebiet für die Abholung der gelben Säcke verantwortlich. Immer wieder gibt es Hinweise, dass die Abholung nicht zufriedenstellend erfolgt. „Wir haben uns aufgrund der Beschwerden über die Firma RMG bereits an die Region Hannover gewandt, die wiederum über das Niedersächsische Umweltministerium versucht, auf den Grünen Punkt einzuwirken“, sagt Bürgermeister Claudio Provenzano.

Stadt will am Thema weiter dran bleiben

Er könne den Unmut der Bürger gut verstehen, allerdings nicht direkt Einfluss auf die RMG nehmen, so Garbsens Bürgermeister. „Die Firma RMG wurde nicht durch die Stadt Garbsen beauftragt, da wir nicht der zuständige Entsorgungsträger sind“, sagt er. Die Entsorgung von Leichtverpackungen liegt in der Zuständigkeit des „Grünen Punktes“, dem privatrechtlichen Entsorgungsweg des Handels, und wird nicht über Müllgebühren finanziert.

Die Firma RMG wurde von dort beauftragt. „Die Stadt Garbsen war hier nicht im Vergabeverfahren beteiligt und hatte kein Mitspracherecht“, sagt Provenzano und fügt hinzu: „Wir werden als Stadt aber weiterhin am Thema dran bleiben und immer wieder bei den Verantwortlichen nachhaken, bis die Abholung einwandfrei im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger funktioniert.“

Wenn Gelbe Säcke nicht abgeholt worden sind, können sich Bürgerinnen und Bürger mittels E-Mail wenden an muellmeldung@garbsen.de oder Dirk Neddermeyer unter Telefon (05131) 707552 anrufen und die betreffende Straße mitteilen.

Von Simon Polreich